Bagci und Kamerolli: Zwei Talente für TG Straubing

Erkan Bagci (li.) soll das Angriffsspiel des Landesliga-Neulings beleben – Foto: Verein

Der SV Türk Gücü Straubing treibt seine Kaderplanung für die kommende Landesligasaison weiter voran und kann mit Erkan Bagci vom Landesliga-Absteiger FC Teisbach sowie Drini Kamerolli aus der U19 des FC Dingolfing zwei weitere Neuzugänge präsentieren. Beide Spieler sollen den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft erhöhen und bringen trotz ihres jungen Alters interessante Perspektiven mit an die Straubinger Uferstraße. Besonders erfreulich für die Verantwortlichen: Beide Neuzugänge verkörpern genau den Weg, den Türk Gücü aktuell einschlägt – jung, hungrig und entwicklungsfähig - wie ein Großteil der bisherigen Neuzugänge.

Mit Bagci schließt sich ein junger Spieler dem Landesliga-Aufsteiger an. Der 20-jährige Angreifer wechselt vom FC Teisbach nach Straubing und sammelte dort bereits wichtige Erfahrung in der Landesliga Mitte. In 26 Spielen gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen, womit er bester Torschütze seiner Mannschaft war. Für Bagci bietet sich nun die Möglichkeit, weiterhin auf hohem Niveau zu kicken und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Sportleiter Onur Örs freut sich über die Verpflichtung des Offensivspielers: "Erkan wollte ich schon letzte Saison holen. Es ist top, dass er jetzt schon ein Jahr Landesliga-Luft geschnuppert hat. Er ist ein pfeilschneller Stürmer – genau so einen Spieler haben wir gebraucht. Er ist ein sehr großes Talent und wird uns auf Anhieb weiterbringen.“

Auch Kamerolli gehört künftig zum Kader des SV Türk Gücü Straubing. Der 17-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FC Dingolfing und möchte nun im Herrenbereich seine ersten Schritte machen. Der Youngster überzeugte zuletzt in der U19-Bezirksoberliga mit überzeugenden Leistungen und verzeichnete in elf Spielen zwei Tore sowie zehn Vorlagen. Kamerolli gilt als gut ausgebildeter und vielseitig einsetzbarer Spieler, der sowohl auf der Sechserposition als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann. "Drini ist zwar noch A-Jugendspieler, aber ein sehr gut ausgebildeter Junge mit großem Potenzial. Wir wollen ihn in Ruhe aufbauen und ihm die Möglichkeit geben, sich im Herrenbereich zu beweisen“, erklärt Sportleiter Onur Örs.





Mit den beiden Neuzugängen setzt Türk Gücü Straubing seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Der Verein möchte auch in der Landesliga auf entwicklungsfähige und hungrige Spieler setzen, die sportlich wie menschlich zur Mannschaft passen. Gleichzeitig sollen die beiden Transfers zusätzliche Qualität und mehr Variabilität in Offensive und Mittelfeld bringen.