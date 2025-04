"Bäumchen-wechsel-dich-Spiel" geht weiter - Schirmitz wieder vorne

SC Eschenbach (10./27 - 1:0 in Kulmain) heißt der große Gewinner der Runde 22 im Tabellenunterhaus, die Scheidler-Truppe landete einen wahren Befreiungsschlag, hat sie jetzt einen sechs Punkte dicken Keil zwischen sich und dem ersten Rele-Platz errichtet. Dort rangiert die DJK Irchenrieth (12./21 - 0:2 gegen Auerbach), die sich wohl als großer Verlierer des Wochenends fühlen muss. Nach drei Niederlagen in Folge verdichten sich die Befürchtungen, dass die Männer von Markus Hirnert tatsächlich in die Relegation müssen, um sich noch zu retten. Doch noch sind vier Spieltage zu absolvieren, in Irchenrieth wird man die Flinte sicherlich noch nicht ins Korn werfen, wenngleich der Knoten für ein "Entkommen der Überstunden" endlich platzen müsste.

"Heute haben wir gegen einen guten, cleveren und abgezockten Gegner verloren. Wir hätten mit unserer größten, aber auch einzigen Chance 1:0 in Führung gehen müssen und waren bis zum Gegentreffer auf Augenhöhe. Danach fanden wir aber kein Mittel mehr, so dass der Sieg für Rothenstadt in Ordnung geht. Bitter, dass wir wieder zwei Verletzte mehr haben. Werden aber nicht jammern, sondern konzentrieren uns jetzt auf das Derby in Eschenbach", so FCV-Coach Peter Schramm.

Bis hinein in die Schlußphase des ersten Spielabschnitts - hier gelang dem VfB die Führung nach toller Vorarbeit von Chousein Chousein durch den entschlossen abschliessenden Dominik Prem - hielten sich die Spielanteile in etwa die Waage. Chancen waren allgemein eher Mangelware. Rothenstadts Goalie Mert Selvi entschärfte dabei die einzige Chance der Heimmannschaft glänzend per Fußabwehr (30.). Nach dem 0:1 und speziell in Halbzeit zwei ließ Rothenstadt keine Zweifel mehr aufkommen, dass man als Sieger vom Platz gehen würde. Bis auf den Ehrentreffer konnte Vorbach kaum Nadelstiche setzen. Rothenstadt hingegen hatte noch einige Chancen, zwei davon verwandelte man auch in Zählbares.

Die Gastgeber müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, aus ihrer fast immerwährenden Dominanz kein Kapital geschlagen zu haben, so reichte dem Gast ein sehenswerter Angriffszug, den Kapitän Julius Richter zum "Lucky Punch" nutzte. Am Ende stand ein "dreckiger Sieg" für den SCE zu Buche, der gerne mitgenommen wurde, weil er eminent wichtig ist und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt ohne Umwege bedeutete.

"Ich kann es kaum fassen, dass wir dieses Spiel verloren haben. Zur Halbzeit muss es 2 oder 3:0 stehen für uns, wir hatten das Spiel komplett in der Hand, waren total überlegen. Und dann kam es so, wie es kommen musste, erste Chance für Eschenbach und wir liegen zurück. Danach hatten wir noch genug Möglichkeiten, um noch was zu holen, doch zeigte sich erneut unser größtes Problem, nämlich die Chancenverwertung. Ingesamt war ich schon zufrieden, vor allem mit der ersten Hälfte, wo wir richtig gut waren. Halbzeit 2 war dann nicht mehr so, aber wir waren dennoch über die gesamte Distanz die klar bessere Mannschaft. Ich vermute, dass das Torschußverhältnis vielleicht 30:6 zu unseren Gunsten lautete, Ballbesitz war auch 70:30 für uns, eigentlich kannst du so ein Spiel nicht verlieren. Zum Schluß hatte Eschenbach noch zwei gute Konterchancen, als wir geöffnet hatten. Nochmal: Du darfst nicht verlieren, doch wenn du deine Tore nicht machst, wirst du bestraft, so ist der Fußball halt", sagte ein irgendwie frustrierter SVK-Coach Oliver Drechsler.

"Der SV Kulmain war der erwartet schwere Gegner. Vor allem in der ersten Halbzeit hat er immer wieder versucht, Ball und Gegner laufen zu lassen, ohne dabei aber richtig zwingend zu werden. Unsere Mannschaft hat das in dieser Phase wirklich gut verteidigt und somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause. Nach dem Pausenpfiff sind wir etwas mutiger geworden und nach einem blitzsauberen Spielzug auch verdient durch Julius Richter in Führung gegangen. Wir konnten den knappen Vorsprung dann letztendlich bis zum Ende verteidigen und wieder drei wichtige Zähler im Kampf um den direkten Klassenerhalt einfahren. Der Auftritt der Mannschaft stimmt mich absolut positiv für die restlichen noch anstehenden Aufgaben", resümiert Gästespielertrainer Benny Scheidler.

Tor: 0:1 Julius Richter (59.) - Schiedsrichter: Harald Marsching - Zuschauer: 200