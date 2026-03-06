Baethge: "Richtungsweisendes Spiel"

– Foto: Nückel/Steinmann

Auch das Team von Trainer Christian Baethge hatte in der Vorbereitung zu kämpfen: „Wir hatten jetzt eine lange Winterpause, schwierige Bedingungen zum Trainieren und mussten oft in die Halle ausweichen, um zu trainieren. Nichtsdestotrotz haben wir in der Vorbereitung gute Testspiele gehabt und wollen dieses Selbstvertrauen auch mit in die Partie gegen Wenden nehmen."

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 empfängt der FC Heeseberg den FC Wenden. Die Heeseberger rangieren derzeit auf Platz 11 der Tabelle mit 17 Punkten aus 14 Spielen und wollen nach dem ausgefallenen Spiel bei VfB Peine Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen.

Sie möchten die unterbrochene Spielpraxis in einen erfolgreichen Auftritt gegen Wenden umsetzen, dass der Trainer als „richtungsweisendes Spiel" betrachtet. „Ich will, dass meine Mannschaft das Spiel am Sonntag an sich reißt, kämpft und alles gibt“, betont Baethge.

Wenden unter Druck

Der FC Wenden steht nach 16 Spielen mit 18 Punkten auf Rang 10 und musste zuletzt eine 2:5-Heimniederlage gegen TSV Schwicheldt einstecken. Die Mannschaft benötigt dringend Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten. Trotz der jüngsten Rückschläge will das Team im Auswärtsspiel beim FC Heeseberg eine Reaktion zeigen und die Partie ausgeglichen gestalten.

Enges Hinspiel

Das Hinspiel am 28. September endete 2:1 zugunsten des FC Heeseberg. Schrader brachte die Gäste früh in Führung, ein Eigentor von Wilde erhöhte den Vorsprung, ehe Stenzel kurz vor Schluss verkürzte. Die Partie war von einer späten Roten Karte für Maushake (85.) geprägt. Dieses Ergebnis wird für beide Teams als Benchmark dienen, wobei Heeseberg die knappe Führung im Rückspiel verteidigen will und Wenden auf Revanche aus ist.