Baethge: "Man darf trotzdem nicht alles negativ sehen"

Trainer Christian Baethge zollte dem Gegner nach der Partie Respekt: „Man muss sagen, dass wir mit Hankensbüttel natürlich einen sehr starken Gegner hatten, die wirklich einen super Fußball gespielt haben, den Ball gut laufen lassen haben, immer über Schnittstellenpässe, über die Außen durchgekommen sind. Wir liegen unglücklich nach drei Minuten schon hinten, weil uns der Ball vor dem Tor so ein bisschen verspringt. Dann läuft man natürlich so einem Rückstand hinterher.“

Bereits nach zwei Minuten brachte Bjarne Asmus die Gäste in Führung. Hankensbüttel bestimmte anschließend weite Strecken der ersten Halbzeit und erhöhte durch Keno Werner nach 35 Minuten auf 2:0. Heeseberg hielt dagegen, fand gegen die spielstarken Gäste aber nur selten den entscheidenden Zugriff.

Der Heeseberger Coach stellte aber auch die positiven Aspekte heraus. „Nichtsdestotrotz war Hankensbüttel schon aktiver und hat sich den Sieg auch verdient. Wir haben uns trotzdem immer wieder Chancen erarbeitet, uns hat das Spielglück so ein bisschen gefehlt und der Torhüter von Hankensbüttel hat sehr, sehr gut gehalten.“

Zudem verwies Baethge auf die schwierige personelle Situation in der Vorbereitung. „Wir hängen auch immer noch so ein bisschen in der Vorbereitung. Noch nicht alle Abläufe stimmen wirklich, wir haben viele Verletzte und Spieler, die noch im Urlaub sind und jetzt nach und nach zurückkommen werden. Sei es ein Schrader, der gefehlt hat, ein Lübbecke, ein Beuys oder ein Grunwald, der verletzt beziehungsweise erkältet ist. Das sind schon wichtige Stützen.“

Trotz der Niederlage blickt der Trainer optimistisch auf den Ligastart: „Man darf trotzdem nicht alles negativ sehen. Wir hatten gute Passstaffetten drin und von daher nehmen wir das mit ins Spiel gegen Spieche und wollen natürlich gucken, dass wir mit drei Punkten in die neue Saison starten.“