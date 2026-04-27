Baethge: "Komplett an den Matchplan gehalten"

Heeseberg überließ den Gastgebern über weite Strecken den Ball, verteidigte kompakt und setzte auf Konter. Das Konzept ging auf. „Wir wollten sicher stehen, Vechelde den Ball überlassen und auf Konter spielen, und das ist uns gut gelungen“, sagte Trainer Christian Baethge.

Der SV Arminia Vechelde war als Tabellenzehnter mit 27 Punkten in die Begegnung gegangen, der FC Heeseberg folgte dahinter amit 23 Punkten. Entsprechend groß war die Bedeutung des direkten Vergleichs.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Vechelde den Druck, bot dadurch aber auch Räume an. Heeseberg nutzte diese konsequent und erhöhte nach einer gelungenen Kombination auf 2:0. Maushake traf in der 70. Minute zum 2:0 für Heeseberg.

Kurz vor der Pause fiel der Führungstreffer für die Gäste – ein Treffer mit besonderem Gewicht. Wikert traf per Foulelfmeter in der 37. Minute. „Der Treffer zum 1:0 vor der Pause war auch sehr entscheidend“, sagte Baethge. „So wussten wir, dass Vechelde zur zweiten Halbzeit mehr machen muss.“

„Sie mussten mehr machen und haben uns immer wieder die Räume gegeben“, erklärte Baethge. „So ist es uns auch gelungen, das zweite Tor nach einer guten Kombination per Doppelpass auf 2:0 zu erhöhen.“ Auch danach blieb Heeseberg die kontrolliertere Mannschaft. Vechelde fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Gäste hätten höher gewinnen können

Nach Einschätzung ihres Trainers ließ Heeseberg in der Schlussphase weitere Möglichkeiten ungenutzt. „Leider haben wir es verpasst, das dritte beziehungsweise vierte Tor zu erzielen“, sagte Baethge.

Gleichzeitig hob er die defensive Geschlossenheit hervor: „Wir hatten sie eigentlich 90 Minuten im Griff, haben kaum etwas zugelassen und sind in den Umschaltsituationen immer wieder gefährlich vor das Tor gekommen.“

Mit dem Auswärtssieg zieht der FC Heeseberg in der Tabelle an Vechelde vorbei und verbessert sich mit nun 26 Punkten auf Rang elf. Der SV Arminia Vechelde bleibt trotz 27 Zählern auf Platz zehn, verpasst aber die Chance, sich deutlicher von den unteren Rängen abzusetzen.

Entsprechend zufrieden fiel das Fazit des Gästetrainers aus: „Mit dieser Leistung bin ich mit meiner Mannschaft mehr als zufrieden, weil sie sich komplett an den Matchplan gehalten und alles umgesetzt hat, wie ich es gewollt habe.“