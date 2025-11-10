Bärwolf verdirbt Weida den Auswärtsdreier

Weida erwischte einen Blitzstart. In der 2. Minute versenkte Maximilian Dörlitz einen Freistoß aus zentraler Position zur Führung. Der FC Thüringen legte 5 Minuten später nach. Fritz Pöckel verlängerte einen langen Ball und Hugh Graham traf gekonnt in die Maschen. Ein vorfristiges Geschenk zu seinem 20.Geburtstag am Sonntag vor den Augen seiner aus Toronto angereisten Mutter. Fahner Höhe wirkte beeeindruckt und kam in der 1. Halbzeit gegen die sehr gut stehende Weidaer Abwehr kaum zu Torchancen. Eine hatte aber Norman Müller, der per Seitfallzieher über das Tor schoss. Für Weida kam Pöckel nach einer halben Stunde noch zu einer guten Möglichkeit. So ging der FC Thüringen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Der angeschlagene Fritz Pöckel musste zur Pause ausgetauscht werden, für ihn kam Ilja Sevcuks. Weida hatte mit Tobias Metzner nun nur noch einen Wechsler zur Verfügung, er kam im Laufe der 2. Halbzeit in die Partie. Nach der Pause wurde der Gastgeber stärker. Lucas Soldera musste gegen den anstümenden eingewechselten Zopf retten. Die hohen Bälle in den Strafraum sorgten zunehmend für Gefahr im Weidaer Strafraum. Lischke köpfte an die Latte, ehe Bärwolf ebenfalls per Kopf der Anschluss gelang. In der 86. Minute der Ausgleich, wieder war Bärwolf per Kopf erfolgreich. Aber Weida antwortete sofort. Grahams Eingabe in den Strafraum nutzte Christopher Lehmann, der eiskalt verwertete. Aber das war noch nicht der Endstand. In der letzten Minute der Nachspielzeit rettete Bärwolf erneut per Kopf seinem Team einen Punkt.

Fazit: Eine ganz starke Leistung der dezimierten Weidaer Mannschaft und die passende Antwort auf die Heimniederlage der Vorwoche gegen Aufsteiger Westvororte. 20 Punkte nach 11 Spielen können sich sehen lassen, ebenso wie die 24 erzielten Tore. Die 23 Gegentreffer sind dagegen bei weitem zu viel. Am kommenden Sonnabend folgt der nächste Härtetest, wenn der Tabellenzweite SV 09 Arnstadt auf dem Roten Hügel antritt. Anschließend geht die Mannschaft geschlossen ins Bürgerhaus zur Faschingseröffnung des Weidaer Carneval Verein. Diese Partnerschaft ist ein fantastisches Ergebnis aus den letzten Jahren.