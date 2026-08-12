Bärwolf-Dreierpack besiegelt Heimniederlage

Die Gastgeber hatten nun ihre beste Phase der ersten Halbzeit. Nach einer Kombination von Kurth und Philipp Rehnelt ließ dieser den Ball geschickt passieren, sodass Winefeld frei zum Abschluss kam. Christopher Müller im Tor des FC An der Fahner Höhe reagierte jedoch stark und verhinderte die Führung der Gastgeber.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einem sehenswerten Angriff traf Bärwolf aus rund 18 Metern direkt zum 0:1. Westvororte wirkte in der Anfangsphase nervös, fand aber schnell eine Antwort. Nach einem Einwurf von Sascha Winefeld kam Maximilian Kurth zum Abschluss. Sein erster Versuch wurde noch geblockt, im Nachsetzen brachte der Innenverteidiger den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie (13.).

In der Folge entwickelte sich eine Partie, in der An der Fahner Höhe vor allem mit schnellen Gegenstößen immer wieder gefährlich wurde. Zwei Konter konnten die Gäste nicht konsequent zu Ende spielen. Auf der Gegenseite versuchte sich Winefeld aus rund 18 Metern, sein Schuss stellte Müller allerdings vor keine größeren Probleme. Vor der Pause wurde es bei hohen Bällen auf den groß gewachsenen Artur Machts mehrfach gefährlich.

Stattdessen schlugen die Gäste erneut zu. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich wurde ein diagonaler Ball nicht konsequent verteidigt. Der Angriff wurde über mehrere Stationen ausgespielt und erneut war Bärwolf zur Stelle, der zum 1:2 traf (16.). Kurz darauf musste Westvororte zudem Jannik Wolff verletzungsbedingt auswechseln.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC An der Fahner Höhe zunächst den Druck. Westvororte hatte große Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen. Mehrere Abschlüsse innerhalb kurzer Zeit konnten die Gastgeber gerade noch zur Ecke klären. Gleichzeitig unterliefen dem TSV im Spielaufbau immer wieder Fehlpässe, wodurch die Gäste zu weiteren Umschaltsituationen kamen.

Erst nach etwa einer Viertelstunde im zweiten Durchgang fand Westvororte besser ins Spiel. Über die rechte Seite sorgte der eingewechselte Konrad Szydlo für mehr Schwung. Auch im Mittelfeld lief der Ball nun phasenweise besser. In diese Phase fiel beinahe der Ausgleich: Amadou Mouctar Diallo fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz, sein Schuss prallte jedoch an den Pfosten.

Mit den Einwechslungen von Julian Hoyer und Bastian Dräger kam anschließend noch einmal zusätzliche Bewegung in das Offensivspiel der Gastgeber. Hoyer und Szydlo kombinierten sich mehrfach über die rechte Seite in den Strafraum, konnten daraus aber keinen zählbaren Ertrag erzielen. Auch eine scharfe Hereingabe von Tim Richter auf Philipp Rehnelt wurde vom aufmerksamen Müller abgefangen.

Auf der anderen Seite blieb An der Fahner Höhe bei Kontern gefährlich. Cedric Thrum musste mehrfach eingreifen. Besonders glücklich verlief eine Szene, als zunächst ein Kopfball an der Latte landete und Machts den Abpraller aus kürzester Distanz ebenfalls nicht im Tor unterbringen konnte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute. Nach einer weiteren Ecke war erneut Bärwolf zur Stelle und vollendete seinen Dreierpack zum 1:3. Westvororte versuchte zwar noch einmal alles, kam durch zwei Distanzschüsse von Tim Richter und einen Freistoß von Philipp Rehnelt aus rund 18 Metern noch zu Abschlüssen. Die Gäste brachten den Vorsprung jedoch souverän über die Zeit.

Damit steht der TSV Gera-Westvororte nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da. Während die Mannschaft von Daniel Gehrt in einigen Phasen durchaus zeigte, dass sie gegen den FC An der Fahner Höhe mithalten kann, fehlte es insgesamt an der nötigen Konstanz und Durchschlagskraft. Der nächste schwere Gegner wartet bereits am kommenden Freitag beim FC Thüringen Weida.