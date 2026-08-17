Bär schießt Rehden zum ersten Saisonsieg

– Foto: Horst Vogler

Nach dem 0:0 zum Auftakt in Bersenbrück hat der BSV Rehden den ersten Dreier der neuen Oberliga-Saison eingefahren. Gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder setzte sich die Mannschaft von Majid Cirousse mit 3:1 durch. Niklas Bär entschied die Partie mit einem Dreierpack.

Rehden übernahm von Beginn an die Initiative und drängte Egestorf-Langreder tief in die eigene Hälfte. Erste Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe der BSV in der 21. Minute in Führung ging. Nach einem Ballgewinn von Max Kummer im Mittelfeld bediente Ebrima „Bolly“ Jobe Takang Anubodem, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und quer auf Niklas Bär legte. Der Angreifer vollendete zum 1:0.

Nach dem torlosen Auftakt beim TuS Bersenbrück wollte der BSV Rehden vor 165 Zuschauern in den Waldsportstätten den ersten Saisonsieg. Trainer Majid Cirousse setzte dabei auf dieselbe Startelf wie eine Woche zuvor.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Germania-Trainer Boris Besovic mit einem Doppelwechsel Einfluss auf die Partie zu nehmen. Am Spielverlauf änderte sich zunächst wenig. Rehden blieb aufmerksam und nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

Egestorf fand vor der Pause nur selten den Weg in den Rehdener Strafraum. Eine der wenigen gefährlichen Situationen entschärfte Torhüter Daniel Banvalfi mit einer Parade. Der BSV ging mit der knappen Führung in die Pause.

Bär macht mit Dreierpack alles klar

In der 55. Minute erhöhte der BSV auf 2:0. Nach einem langen Ball verlängerte Jobe per Kopf hinter die Egestorfer Abwehr. Bär startete im richtigen Moment und schloss seinen Lauf allein vor dem Tor erfolgreich ab.

Nur 14 Minuten später war der 21-Jährige erneut zur Stelle. Luis Monteiro setzte sich auf dem linken Flügel im Eins-gegen-eins durch und spielte den Ball flach an den ersten Pfosten. Bär lief ein und erzielte das 3:0. Damit war sein Dreierpack perfekt.

Rehden nahm anschließend mehrere Wechsel vor und verteidigte etwas tiefer. Egestorf versuchte, noch einmal heranzukommen, konnte die Partie aber nicht mehr entscheidend öffnen. Erst in der 90. Minute gelang Hannes Milan der Anschlusstreffer zum 1:3. Nach einer nicht konsequent verteidigten Situation auf der linken Seite wurde Milan am ersten Pfosten freigespielt und traf ins kurze Eck.

Am Heimsieg änderte der späte Gegentreffer nichts mehr. Rehden holte nach dem Punktgewinn in Bersenbrück seinen ersten Dreier und steht nach zwei Spieltagen mit vier Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Egestorf-Langreder bleibt bei einem Zähler und liegt auf Rang 13.

BSV-Trainer Majid Cirousse zeigte sich vor allem mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden auf der Vereinshomepage: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Die Jungs waren sofort da und haben jeden Zweikampf angenommen. Defensiv haben wir wieder nahezu nichts zugelassen und auch offensiv war das heute richtig stark. Wir hatten viele herausgespielte Möglichkeiten im letzten Drittel – genau daran haben wir in den vergangenen Tagen noch ein bisschen gearbeitet. Dass das heute so gut geklappt hat, freut mich sehr.“

Co-Trainer David Schiavone bedauerte lediglich den späten Gegentreffer: „Natürlich hätten wir gerne wieder zu Null gespielt. Insgesamt war es aber ein hochverdienter Heimsieg. Wir standen defensiv sehr kompakt, hatten ein gutes Gegenpressing und waren offensiv mit unserer Geschwindigkeit für Egestorf nur schwer zu greifen. Dazu haben wir unsere Möglichkeiten diesmal eiskalt genutzt. Gerade das war im Vergleich zum Spiel in Bersenbrück ein wichtiger Schritt. Darauf lässt sich weiter aufbauen.“

Bei Egestorfs sportlichem Leiter, Sascha Derr, fiel das Fazit deutlich kritischer aus: „Deutlich zu wenig Intensität unserer Mannschaft. Mit 60% Bereitschaft und Zweikampfführung holst du in der Oberliga keine Punkte.“

Auch die Entstehung der Gegentore bemängelte Derr: „Sinnbildlich dafür führen am Ende drei krasse Individuelle Fehler zu den Gegentoren. Die müssen wir dringend abstellen und langsam anfangen die Basics abzurufen.“