Bär, Reil & Kauschinger wechseln zur SpVgg Ruhmannsfelden Der ambitionierte Bezirksligist verstärkt sich mit drei Akteuren, muss aber auch drei Spieler ziehen lassen von Thomas Seidl · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Benjamin Bär (zweiter von rechts) und Benedikt Reil (zweiter von links) sind neu bei der SpVgg Ruhmannsfelden – Foto: Verein

Die SpVgg Ruhmannsfelden wappnet sich für die anstehende Bezirksliga-Saison und präsentiert drei Neuzugänge, die das Team von Chefcoach Jochen Freidhofer voranbringen können. Mit Benjamin Bär zieht es einen Defensiv-Allrounder vom Kreisliga-Meister SpVgg Osterhofen ans Lerchenfeld. Vom Kreisligisten 1. FC Viechtach wechselt mit Benedikt Reil ein vielversprechendes Talent zu den Grün-Weißen. Zurück bei seinem Heimatverein ist zudem Martin Kauschinger, der zuletzt eine Pause einlegte und zuvor unter anderem beim TSV Seebach, dem SV Schalding-Heining, der DJK Vilzing und der SpVgg GW Deggendorf aktiv war.

"Martin macht sich als Physiotherapeut in Ruhmannsfelden selbstständig und das hat für ihn in nächster Zeit absolute Priorität. Deshalb wird er vermutlich zunächst nur in der zweiten Mannschaft spielen. Natürlich erhoffen wir uns, dass er über kurz oder lang auch für die Erste ein Thema werden wird. Mit seiner Qualität wäre er eine enorme Verstärkung", sagt Ruhmannfeldens Sportlicher Leiter Alois Wittenzellner.











Viel verspricht sich der Klub von Benjamin Bär, der mit der Erfahrung von 50 Landesliga- und 42 Bezirksligaeinsätzen zum Bayerwald-Traditionsverein kommt. "Ben kann defensiv auf allen Positionen spielen und ist ein Spieler, der uns auf Anhieb weiterhelfen wird. Für uns ist das ein überragender Transfer", betont Wittenzellner, der auch von den Fähigkeiten von Benedikt Reil überzeugt ist. In den vergangenen beiden Kreisliga-Spielzeiten sammelte der 22-Jährige immerhin 24 Scorer-Punkte (9 Tore, 15 Vorlagen). "Bene ist ein junger Spieler, der den nächsten Schritt gehen will. Das notwendige fußballerische Rüstzeug dafür bringt er mit", meint Wittenzellner.











Neben dem bereits kommunizierten Abgang von Marco Blechinger, der wieder zu seinem Heimatverein TSV Lindberg zurückgekehrt ist, werden auch Korbinian Menacher und Valentin Geiger die Spielvereinigung verlassen. "Wir haben unsere Planungen noch nicht abgeschlossen und hoffen, dass sich vielleicht noch etwas ergeben wird", informiert Fußballboss Wittenzellner, der mit seiner Truppe trotz der enttäuschend verlaufenden Frühjahrsrunde - in der Schiller, Brunner & Co. vom ersten auf den dritten Rang zurückfielen - in der Bezirksliga Ost wieder ganz vorne mitmischen möchte: "Das ist unser Ziel, wenngleich die Klasse sehr leistungsstark sein wird."