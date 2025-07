Bär: „Ich gehöre hierher“ – Neuzugang will bei Rehden durchstarten

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter voran und begrüßt mit Niklas Bär einen weiteren Neuzugang für das Mittelfeld. Der 22-jährige Hamburger wechselt vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel in die Waldsportstätten und bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus fast 70 Spielen in der Regionalliga Nord mit.

Bär ist ein beidfüßiger, laufstarker Offensivspieler, der sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar ist. In der laufenden Saison kam er in 19 Partien für Drochtersen/Assel zum Einsatz, zuvor war er beim Eimsbütteler TV (33 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen) und bei Altona 93 aktiv. Auch bei USC Paloma und dem SC Condor sammelte er früh Spielpraxis im Herrenbereich.

„Niklas ist ein Offensiv-Allrounder, der uns in vielen Bereichen weiterhelfen kann. Er hat ein gutes Tempo auf den ersten Metern, ist technisch sehr sauber und bringt mit 1,82 Metern auch eine gewisse physische Präsenz mit. In Drochtersen konnte er sich in einer sehr starken Mannschaft zuletzt nicht ganz durchsetzen – aber das ändert nichts an seiner Qualität.“

Arambasic weiter:

„Er steht voll hinter dem BSV und unseren Zielen. Jetzt gilt es, ihm neues Selbstvertrauen zu geben und die nötige Frische aufzubauen. Dann bin ich sicher, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive werden kann.“