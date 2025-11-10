Bär-Dreierpack: Sievern dominiert im Derby

Der TSV Sievern marschiert weiter durch die Bezirksliga Lüneburg IV. Im 14. Saisonspiel sprang der 13. Sieg heraus. Dieser fiel beim überforderten FC Geestland sehr deutlich aus.
Zunächst benötigte es etwas Geduld, ehe die von Anfang an feldüberlegenden Gäste durch das neunte Saisontor von Luca Strauß in Führung gingen (29.). Sechs Zeigerumdrehungen später ließ Christian Bär das 0:2 folgen. Jener Bär schaffte nach dem Seitenwechsel per Doppelschlag frühzeitig für klare Verhältnisse. Schon nach 50 Minuten stand es 0:4. Die Partie war damit gelaufen, doch der TSV ließ nicht locker. Einen an Strauß verursachten Elfmeter verwandelte Kapitän Marcel da Graca Lopes zum 0:5 (62.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Norman Preuß fünf Minuten vor dem Abpfiff.
Der FC Geestland kassierte die vierte dritte Niederlage am Stück. Mit dem aufstrebenden Deinster SV wartet am Sonntag die nächste schwierige Aufgabe. Sievern empfängt derweil den TuS Harsefeld II und könnte die Hinserie mit fast der maximalen Punktausbeute abschließen.