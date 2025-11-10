Bär-Dreierpack: Sievern dominiert im Derby

Zunächst benötigte es etwas Geduld, ehe die von Anfang an feldüberlegenden Gäste durch das neunte Saisontor von Luca Strauß in Führung gingen (29.). Sechs Zeigerumdrehungen später ließ Christian Bär das 0:2 folgen. Jener Bär schaffte nach dem Seitenwechsel per Doppelschlag frühzeitig für klare Verhältnisse. Schon nach 50 Minuten stand es 0:4. Die Partie war damit gelaufen, doch der TSV ließ nicht locker. Einen an Strauß verursachten Elfmeter verwandelte Kapitän Marcel da Graca Lopes zum 0:5 (62.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Norman Preuß fünf Minuten vor dem Abpfiff.