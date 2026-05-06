Bänderriss statt Bruch: Saison-Aus für Spelles Krone

Beim SC Spelle-Venhaus überwiegt nach der Diagnose die Erleichterung. Abwehrspieler Jost Krone hat sich zwar schwerer verletzt, eine zunächst befürchtete Fraktur bestätigte sich jedoch nicht.
Die Szene sorgte früh für Besorgnis. Nach rund einer halben Stunde im Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven (0:2) blieb Jost Krone nach einem Kopfballduell liegen. Beim Aufkommen knickte der 21-Jährige unglücklich um, offenbar traf ihn ein Gegenspieler zusätzlich am Fuß.
„Bei der Landung habe ich ordentlich knacken gehört. Da wusste ich, dass etwas durch ist“, schilderte Krone später die Situation. Die Befürchtung einer Fraktur stand zunächst im Raum.
Noch auf dem Platz wurde der Verteidiger ärztlich versorgt, ehe er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort folgte die erste Entwarnung: Ein Bruch konnte ausgeschlossen werden.
Eine spätere Untersuchung ergab schließlich einen Bänderriss im linken Fuß. Für Krone bedeutet das dennoch das vorzeitige Saison-Aus. Nach 24 Pflichtspieleinsätzen und einem Treffer wird er die verbleibenden Spiele sowie das Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach verpassen.
Trotz der Zwangspause richtet sich der Blick nach vorn. Der Defensivspieler, der vor zwei Jahren aus der U19 des VfL Osnabrück nach Spelle wechselte, hofft auf eine rechtzeitige Rückkehr: Ziel ist es, zum Start der kommenden Saison wieder einsatzfähig zu sein.
Erfahrungen mit ähnlichen Rückschlägen hat Krone bereits gemacht. Schon in seiner Jugendzeit in Osnabrück musste er eine Verletzung kurz vor Saisonende verkraften – und meldete sich rechtzeitig zum Neustart zurück.