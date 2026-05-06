Bänderriss statt Bruch: Saison-Aus für Spelles Krone Verletzung in Wilhelmshaven weniger schwer als befürchtet – Comeback zum Saisonstart möglich von red · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser

Beim SC Spelle-Venhaus überwiegt nach der Diagnose die Erleichterung. Abwehrspieler Jost Krone hat sich zwar schwerer verletzt, eine zunächst befürchtete Fraktur bestätigte sich jedoch nicht.

Die Szene sorgte früh für Besorgnis. Nach rund einer halben Stunde im Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven (0:2) blieb Jost Krone nach einem Kopfballduell liegen. Beim Aufkommen knickte der 21-Jährige unglücklich um, offenbar traf ihn ein Gegenspieler zusätzlich am Fuß. „Bei der Landung habe ich ordentlich knacken gehört. Da wusste ich, dass etwas durch ist“, schilderte Krone später die Situation. Die Befürchtung einer Fraktur stand zunächst im Raum.

Noch auf dem Platz wurde der Verteidiger ärztlich versorgt, ehe er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort folgte die erste Entwarnung: Ein Bruch konnte ausgeschlossen werden. Diagnose bringt Klarheit – Blick richtet sich nach vorn Eine spätere Untersuchung ergab schließlich einen Bänderriss im linken Fuß. Für Krone bedeutet das dennoch das vorzeitige Saison-Aus. Nach 24 Pflichtspieleinsätzen und einem Treffer wird er die verbleibenden Spiele sowie das Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach verpassen.