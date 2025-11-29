Bäm! Schwabenritter lassen die Bayern abblitzen - FVI-Coach sieht rot!

Nach den Absagen der Partien in Burghausen (gegen Tabellenführer Nürnberg) und Hankofen (gegen Aufsteiger Eichstätt) dezimierte sich das Spiele-Tableau an diesem Samstag auf übersichtliche drei Begegnungen.
In Fürth pfiff Schiedsrichter Patrick Krettek wegen aufkommenden Nebels das Spiel 15 Minuten eher an. Und genau 15 Minuten später musste Illertissen-Trainer Holger Bachthaler wegen Reklamierens mit Rot vom Platz. Zum Spielgeschehen: Nach einer 1:0-Führung der Schwaben glichen die Mittelfranken sogleich wieder aus. In Hälfte zwei reichte dann der Treffer von Marco Hingerl für den 2:1-Erfolg der favorisierten Gäste, die somit überragenderweise bereits seit zwölf Partien ohne Niederlage sind - und weiter vorne mitmischen.
Die große Überraschung an diesem letzten Regionalliga-Spieltag vor der Winterpause trug sich jedoch im Augsburger Rosenaustadion zu, wo der Tabellenletzte die Profi-Reserve des FC Bayern München empfing - und diese mit einem 2:1-Erfolg unverrichteter Dinge (sprich: punktelos) auch gleich wieder nach Hause schickte. Für die Treffer der Schwabenritter sorgten Sodji und Keereerom.
Und in Ansbach mussten die Nullneuner Federn gegen den Tabellennachbarn DJK Vilzing lassen: Wie schon im Hinspiel überzeugte die Kirschbaum-Elf deutlich und rang die Westmittelfranken am Ende mit 3:0 nieder, was den Oberpfälzern den Sprung auf Rang acht der Tabelle bescherte.
Bereits nach gut zehn Minuten brachte Illertissens Eduard Heckmann nach einem größeren Patzer der Fürther Abwehrreihe seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Nur einen Wimpernschlag später glichen die Kleinen Kleeblätter durch Joshua Okpalaikes drittes Saisontor auch schon wieder aus. Illertissens Coach Holger Bachthaler war mit der Entstehung dieses Gegentreffers offenbar so gar nicht einverstanden, sodass ihn Schiedsrichter Patrick Krettek wegen Reklamierens mit Rot von der Seitenlinie auf die Tribüne verbannte. Das Remis zur Pause war aus spielerischer Sicht gerechtfertigt.
In Hälfte zwei hätte Fürths Christoph Meister zehn Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:1 erhöhen können, doch der Ball sprang von der Unterkante der Latte wieder zurück ins Spielfeld. In der 72. Minute war es dann FVI-Kicker Marco Hingerl, der den Ball zur Führung für die Gäste in die Maschen haute. Die Mannen von Roberto Hilbert hatten im Schlussspurt nicht mehr die nötige Körner übrig - und die Schwaben konnten den Auswärtsdreier nicht unverdient über die Ziellinie bringen."
Ein absoluter Blitzstart in der zweiten Minute für die Schwabenritter durch ein Tor von Marc Sodji, der kurz darauf den Ball auch noch gegen die Latte beförderte, sorgte dafür, dass der Tabellenletzte in der Anfangsphase den favorisierten Bayern überlegenerweise die Lederhosen auszog. Denn bereits in der 22. lag die Elf von Trainer Matthias Ostrzolek mit einem weiteren Treffer von Achitpol Keereerom mit 2:0 vorne. Erst Münchens Anton Heinz ließ mit seinen Möglichkeiten Gefahr vor dem Augsburger Gehäuse aufkommen, brachte das Leder aber nicht dort unter. Die Führung zur Pause war zwar überraschend, jedoch nicht unverdient.
In der 62. Minute gelang Maxi Schuhbauer dann der Anschlusstreffer für die Kleinen Bayern, die nach dem Seitenwechsel eine merklich ambitioniertere Vorstellung boten. Doch trotz einer starken Schlussoffensive konnten die Münchener die Niederlage nicht mehr verhindern.