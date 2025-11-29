Bäm! Schwabenritter lassen die Bayern abblitzen - FVI-Coach sieht rot!

Nach den Absagen der Partien in Burghausen (gegen Tabellenführer Nürnberg) und Hankofen (gegen Aufsteiger Eichstätt) dezimierte sich das Spiele-Tableau an diesem Samstag auf übersichtliche drei Begegnungen.

In Fürth pfiff Schiedsrichter Patrick Krettek wegen aufkommenden Nebels das Spiel 15 Minuten eher an. Und genau 15 Minuten später musste Illertissen-Trainer Holger Bachthaler wegen Reklamierens mit Rot vom Platz. Zum Spielgeschehen: Nach einer 1:0-Führung der Schwaben glichen die Mittelfranken sogleich wieder aus. In Hälfte zwei reichte dann der Treffer von Marco Hingerl für den 2:1-Erfolg der favorisierten Gäste, die somit überragenderweise bereits seit zwölf Partien ohne Niederlage sind - und weiter vorne mitmischen.

Die große Überraschung an diesem letzten Regionalliga-Spieltag vor der Winterpause trug sich jedoch im Augsburger Rosenaustadion zu, wo der Tabellenletzte die Profi-Reserve des FC Bayern München empfing - und diese mit einem 2:1-Erfolg unverrichteter Dinge (sprich: punktelos) auch gleich wieder nach Hause schickte. Für die Treffer der Schwabenritter sorgten Sodji und Keereerom.

Und in Ansbach mussten die Nullneuner Federn gegen den Tabellennachbarn DJK Vilzing lassen: Wie schon im Hinspiel überzeugte die Kirschbaum-Elf deutlich und rang die Westmittelfranken am Ende mit 3:0 nieder, was den Oberpfälzern den Sprung auf Rang acht der Tabelle bescherte.