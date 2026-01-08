BÄM! Eintracht schlägt international zu

Der gebürtige Kanadier wechselt vom estnischen Klub Kalev Tallinn nach Nordhorn und ist damit erstmals in Deutschland am Ball. Zuvor sammelte Sukunda reichlich Erfahrung in Kanada, Schweden, Finnland und zuletzt Estland, jetzt will er die Eintracht nach vorne peitschen!

Jetzt ist es offiziell: Der SV Eintracht Nordhorn sorgt weiter für Aufsehen auf dem Transfermarkt! Mit Zachary Sukunda (30) landet ein echter Weltenbummler beim SVE und bringt internationale Klasse mit.

Wie der Verein gerade bestätigte, setzt Eintracht Nordhorn seinen internationalen Kurs konsequent fort. Die Botschaft ist klar: Die Eintracht meint es ernst!

Flexibel & brandgefährlich: Sukunda ist im offensiven Mittelfeld zuhause, kann aber ebenso auf den Flügeln wirbeln. Tempo, Technik und Spielwitz, genau das Profil, das die Eintracht gesucht hat!

Die Fans dürfen sich freuen! Nordhorn bekommt einen Spieler, der weiß, wie Fußball in verschiedenen Ländern gespielt wird.

