 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Bäker schockt Bramfeld, Oststeinbek-Gala - Concordia mit Meisterstück?

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg baut Vorsprung aus, VfL Lohbrügge überrascht beim Bramfelder SV, Oststeinbeker SV feiert 9:1-Gala gegen Ahrensburger TSV.

von red · Gestern, 23:54 Uhr · 0 Leser
Marschiert Concordia Richtung Oberliga?
Marschiert Concordia Richtung Oberliga? – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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HSV BU
USC Paloma II
Bramfeld

Der Abend hätte für Concordia Hamburg kaum besser laufen können. Der Tabellenführer erledigte seine eigene Aufgabe gegen den Barsbütteler SV und erhielt gleichzeitig gleich mehrfach Schützenhilfe: Der Bramfelder SV, der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ließen allesamt Punkte liegen. Damit wächst der Vorsprung an der Spitze weiter an - und die Frage nach dem möglichen Meisterstück wird immer lauter. Im Tabellenkeller verschaffte sich zudem der Oststeinbeker SV mit einem Kantersieg Luft und zog am Hamm United FC vorbei.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Gestern, 18:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
1
2
Abpfiff

Der ASV Hamburg hat einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und den Hamm United FC weiter unter Druck gesetzt. Nach der Führung von Josiah-Frimpong Basoah (32.) gelang Hamm zwar durch Hiroto Hashida schnell der Ausgleich (37.), doch noch vor der Pause stellte Jose Adulai Balde per Foulelfmeter den Endstand her (41.). Während sich der ASV mit nun 36 Punkten weiter stabilisiert, rutscht Hamm durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz ab.

Gestern, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
2
2
Abpfiff
+Video

Auch der SV Altengamme ließ Punkte liegen. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst führte nach Treffern von Benjamin Arhin Baffour (10.) und Makoto Ayano (39.) bereits komfortabel, ehe Altengamme zurückkam. Noch vor der Pause verkürzte Noah Joel Wegener tief in der Nachspielzeit (45.+17), ehe Jonas Friedrich Buck in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielte (70.). Damit verliert Altengamme weiter Boden auf die Spitze.

Gestern, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
1
0
Abpfiff

Tabellenführer Concordia Hamburg erledigte seine Pflichtaufgabe nüchtern und setzte sich mit 1:0 gegen den Barsbütteler SV durch. Den einzigen Treffer erzielte Modou Lamin Jammeh bereits in der 24. Minute. Mehr brauchte Concordia nicht, um den Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen. Nach den Patzern der Konkurrenz wächst die Hoffnung auf die Meisterschaft spürbar. Zumal der Spitzenreiter auch noch ein Nachholspiel sein Eigen weiß.

Gestern, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
2
4
Abpfiff

Der Bramfelder SV hat im Titelrennen einen herben Rückschlag kassiert. Zwar führten die Gastgeber nach Treffern von Edward Pfister (18.) und Robin Sitzlach (36.), doch der VfL Lohbrügge schlug eindrucksvoll zurück. Tadiwanashe Carlton Garise (31.) und Joshua-Daniel Czech per Foulelfmeter (40.) glichen zunächst aus, ehe Pascal Bäker mit einem Doppelpack direkt nach der Pause (46., 47.) die Partie komplett drehte. Lohbrügge festigt damit seine starke Position im oberen Mittelfeld.

Gestern, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
9
1

Der Oststeinbeker SV hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt und den Ahrensburger TSV mit 9:1 überrollt. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Ayoub Brahimi (1., 4.) und ein Tor von Elmedin Serif Smajasevic (6.) mit 3:0. Zwar verkürzte Yasin Malik Arslan per Foulelfmeter (17.), doch danach spielte nur noch Oststeinbek. Baran-Musa Kocuk traf doppelt (40., 53.), ebenso Mustafa Zazai (59., 89.), dazu waren Eclessias Akplaka (73.) und David Tiago Gandra Lopes (90.) erfolgreich. Mit dem Sieg springt Oststeinbek auf Rang 13 und verdrängt Hamm auf einen Abstiegsplatz.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
4
4
Abpfiff

Das spannendste Spiel des Abends lieferten der SC Condor Hamburg und der Rahlstedter SC. Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten nach Treffern von Nicolae Chitan (3.), Chahed Bamba (10.) und Ubeydullah Özbek (20.) früh mit 3:1, nachdem zwischenzeitlich Marko Tadic verkürzt hatte (12.). Edwin James Satzer brachte Condor vor der Pause wieder heran (30.), doch Özbek stellte nach dem Seitenwechsel zunächst den alten Abstand wieder her (56.). Die Gastgeber kamen jedoch noch einmal zurück: Soleiman Kazizada (67.) und Finn Kruse (70.) sorgten für das 4:4-Endergebnis. Auch für Condor war das Remis ein Rückschlag.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Heute, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
10:45
Spieltext SC Eilbek - USC Paloma II

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
15:00
Spieltext SCVM - Voran Ohe

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Lohbrügge
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - USC Paloma II
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Voran Ohe - SV Altengamme
So., 24.05.26 15:00 Uhr Rahlstedter SC - Hamm United FC
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Barsbütteler SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Sport-Club Eilbek - Ahrensburger TSV
So., 24.05.26 15:00 Uhr ASV Hamburg - Bramfelder SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg

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