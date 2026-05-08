Bäker schockt Bramfeld, Oststeinbek-Gala - Concordia mit Meisterstück?

Marschiert Concordia Richtung Oberliga? – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Abend hätte für Concordia Hamburg kaum besser laufen können. Der Tabellenführer erledigte seine eigene Aufgabe gegen den Barsbütteler SV und erhielt gleichzeitig gleich mehrfach Schützenhilfe: Der Bramfelder SV, der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ließen allesamt Punkte liegen. Damit wächst der Vorsprung an der Spitze weiter an - und die Frage nach dem möglichen Meisterstück wird immer lauter. Im Tabellenkeller verschaffte sich zudem der Oststeinbeker SV mit einem Kantersieg Luft und zog am Hamm United FC vorbei.

Der ASV Hamburg hat einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und den Hamm United FC weiter unter Druck gesetzt. Nach der Führung von Josiah-Frimpong Basoah (32.) gelang Hamm zwar durch Hiroto Hashida schnell der Ausgleich (37.), doch noch vor der Pause stellte Jose Adulai Balde per Foulelfmeter den Endstand her (41.). Während sich der ASV mit nun 36 Punkten weiter stabilisiert, rutscht Hamm durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz ab.

Das spannendste Spiel des Abends lieferten der SC Condor Hamburg und der Rahlstedter SC. Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten nach Treffern von Nicolae Chitan (3.), Chahed Bamba (10.) und Ubeydullah Özbek (20.) früh mit 3:1, nachdem zwischenzeitlich Marko Tadic verkürzt hatte (12.). Edwin James Satzer brachte Condor vor der Pause wieder heran (30.), doch Özbek stellte nach dem Seitenwechsel zunächst den alten Abstand wieder her (56.). Die Gastgeber kamen jedoch noch einmal zurück: Soleiman Kazizada (67.) und Finn Kruse (70.) sorgten für das 4:4-Endergebnis. Auch für Condor war das Remis ein Rückschlag.

Der Oststeinbeker SV hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt und den Ahrensburger TSV mit 9:1 überrollt. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Ayoub Brahimi (1., 4.) und ein Tor von Elmedin Serif Smajasevic (6.) mit 3:0. Zwar verkürzte Yasin Malik Arslan per Foulelfmeter (17.), doch danach spielte nur noch Oststeinbek. Baran-Musa Kocuk traf doppelt (40., 53.), ebenso Mustafa Zazai (59., 89.), dazu waren Eclessias Akplaka (73.) und David Tiago Gandra Lopes (90.) erfolgreich. Mit dem Sieg springt Oststeinbek auf Rang 13 und verdrängt Hamm auf einen Abstiegsplatz.

Der Bramfelder SV hat im Titelrennen einen herben Rückschlag kassiert. Zwar führten die Gastgeber nach Treffern von Edward Pfister (18.) und Robin Sitzlach (36.), doch der VfL Lohbrügge schlug eindrucksvoll zurück. Tadiwanashe Carlton Garise (31.) und Joshua-Daniel Czech per Foulelfmeter (40.) glichen zunächst aus, ehe Pascal Bäker mit einem Doppelpack direkt nach der Pause (46., 47.) die Partie komplett drehte. Lohbrügge festigt damit seine starke Position im oberen Mittelfeld.

Tabellenführer Concordia Hamburg erledigte seine Pflichtaufgabe nüchtern und setzte sich mit 1:0 gegen den Barsbütteler SV durch. Den einzigen Treffer erzielte Modou Lamin Jammeh bereits in der 24. Minute. Mehr brauchte Concordia nicht, um den Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen. Nach den Patzern der Konkurrenz wächst die Hoffnung auf die Meisterschaft spürbar. Zumal der Spitzenreiter auch noch ein Nachholspiel sein Eigen weiß.

Auch der SV Altengamme ließ Punkte liegen. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst führte nach Treffern von Benjamin Arhin Baffour (10.) und Makoto Ayano (39.) bereits komfortabel, ehe Altengamme zurückkam. Noch vor der Pause verkürzte Noah Joel Wegener tief in der Nachspielzeit (45.+17), ehe Jonas Friedrich Buck in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielte (70.). Damit verliert Altengamme weiter Boden auf die Spitze.

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext SCVM - Voran Ohe

30. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande

So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe

So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

27. Spieltag

Fr., 22.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Lohbrügge

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - USC Paloma II

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Voran Ohe - SV Altengamme

So., 24.05.26 15:00 Uhr Rahlstedter SC - Hamm United FC

So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Barsbütteler SV

So., 24.05.26 15:00 Uhr Sport-Club Eilbek - Ahrensburger TSV

So., 24.05.26 15:00 Uhr ASV Hamburg - Bramfelder SV

So., 24.05.26 15:00 Uhr Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg

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