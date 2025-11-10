Badjie trifft als Joker, Defensive bleibt erneut makellos

Mit einem 1:0-Erfolg beim FC Energie Cottbus hat der VfL Osnabrück seine starke Form in der 3. Liga bestätigt. Im Duell mit dem Tabellenzweiten überzeugten die Lila-Weißen einmal mehr mit defensiver Stabilität, taktischer Disziplin und einem treffsicheren Joker: Ismail Badjie entschied die Partie mit seinem dritten Saisontor.

In einem umkämpften Spiel brauchte der VfL über 70 Minuten, um den Abwehrriegel der Cottbuser zu knacken. In der 73. Minute setzte sich Robin Meißner auf der linken Seite stark durch, behielt den Überblick und legte präzise in den Strafraum ab. Dort nahm Badjie den Ball technisch sauber mit und schob abgeklärt an Keeper Marius Funk vorbei zum 1:0 ein. Der Jubel im Gästeblock des LEAG Energie Stadions kannte keine Grenzen.

Der 20-Jährige, einst aus der eigenen Jugend hochgezogen, bleibt damit einer der effektivsten Osnabrücker Angreifer. Mit drei Saisontreffern kommt Badjie auf einen beeindruckenden Schnitt von 0,8 Toren pro 90 Minuten. „Unsere Mentalität in der Abwehr ist unglaublich. Wir hauen uns in jeden Ball rein – das zahlt sich mit null Gegentoren aus“, sagte Badjie nach der Partie bei VfL-TV.

Das Team von Timo Schultz bestätigte in Cottbus einmal mehr seine defensive Qualität. Kapitän Jannik Müller gewann sämtliche Bodenzweikämpfe und spielte mit 93,5 Prozent Passquote den besten Wert der Startelf. Robin Fabinski zeigte sich zweikampfstark (70,8 Prozent) und war mit 50 Pässen der aktivste Osnabrücker, während Niklas Wiemann mit 60 Prozent ebenfalls überzeugte.

Keeper Lukas Jonsson musste nur neun Schüsse abwehren – zum achten Mal in dieser Saison blieb der Schwede ohne Gegentor. Damit führt der VfL weiterhin die Defensivstatistik der Liga an.

Vor der Dreierkette agierte Fridolin Wagner als laufstarker Abräumer (elf Kilometer) und brachte Ordnung ins Mittelfeld. Mit nur 39 Prozent Ballbesitz unterstrich Osnabrück erneut seine Effizienz: Von sieben Torschüssen landete einer im Netz, die drei Punkte auf dem Konto.

Meißner mit Vorlage und Witz

Neben Siegtorschütze Badjie überzeugte auch Robin Meißner, der seine erste Torvorlage im VfL-Trikot lieferte. Sein Versuch aus spitzem Winkel, der ans Lattenkreuz klatschte, sorgte für die beste Szene der ersten Halbzeit. Schmunzelnd erklärte er später: „Da war ein Maulwurf im Rasen – der Ball sollte eigentlich eine Flanke werden.“

Nach dem Abpfiff feierten die Osnabrücker gemeinsam mit rund 900 mitgereisten Fans ausgelassen ihren dritten Auswärtssieg der Saison. Mit dem Erfolg baut der VfL seine Serie gegen Energie Cottbus weiter aus: In der 3. Liga blieben die Niedersachsen in allen vier Gastspielen im LEAG Energie Stadion ungeschlagen – dreimal davon siegreich.

Blick nach vorn

Mit dem Sieg festigt der VfL den Anschluss an die Aufstiegsränge und geht mit Selbstvertrauen in die Länderspielpause. Robin Meißner blickte dennoch mit Fokus voraus: „Vielleicht kommt die Pause ein bisschen ungelegen, weil wir im Flow sind. Aber wir bleiben konzentriert und bereiten uns auf das Heimspiel gegen Ingolstadt vor.“

Am 23. November (Anpfiff 14 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück die Schanzern an der Bremer Brücke – mit dem Ziel, seine makellose Heimbilanz wiederaufzunehmen.