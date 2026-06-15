Badisches Talent ist der zehnte Transfer beim Oberligisten

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Die Young Boys Reutlingen rüsten den Kader für ihre erste Oberliga-Saison weiter auf. Mit Eser Gümüs kommt ein 21-jähriger Mittelfeldspieler vom SV Oberachern dazu. Der Aufsteiger gewinnt damit einen zweikampfstarken zentralen Akteur, der Intensität, Mentalität und Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mitbringt und ins Team von Trainer Volker Grimminger passt.

Gümüs ist im zentralen Mittelfeld zuhause und soll den Young Boys vor allem gegen den Ball zusätzliche Stabilität geben. Der 21-Jährige gilt als kämpferischer Spielertyp, der keinen Zweikampf scheut, aggressiv arbeitet und mit hoher Intensität auftritt. Gerade für einen Aufsteiger kann diese Mentalität in der Oberliga wichtig werden, weil dort Tempo, Körperlichkeit und Konstanz Woche für Woche gefragt sind.

Seine ersten Erfahrungen in der Oberliga sammelte Gümüs beim SV Oberachern. In der Saison 2024/25 kam er dort auf 22 Einsätze und erzielte ein Tor, in der folgenden Spielzeit stand ein weiterer Einsatz in seiner Bilanz. Insgesamt kommt er bislang auf 68 Spiele, sieben Tore und eine Vorlage.