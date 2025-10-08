 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Achim Keller

Badisches Duell legt vor: Oberliga-Spieltag startet bereits morgen

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Der zwölfte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg wird bereits am morgigen Donnerstag eröffnet und bringt spannende Begegnungen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
19:00

FC Nöttingen empfängt SV Oberachern. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen strebt Nöttingen an, den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren. Oberachern will seinerseits die Serie stabilisieren und Punkte im Kampf um das Mittelfeld sichern.

Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
19:00live

FC 08 Bietigheim-Bissingen trifft auf 1. CfR Pforzheim. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, während Pforzheim den Blick auf die Topplätze richtet.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00

FC Denzlingen empfängt TSV Essingen. Denzlingen kämpft im Tabellenkeller um jeden Zähler, während Essingen seine Position unter den Spitzenteams festigen möchte.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00live

Der 1. Göppinger SV gastiert beim FC 08 Villingen. Beide Teams stehen im Abstiegskampf und benötigen Punkte, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
15:00live

Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt Türkspor Neckarsulm. Gmünd will sich vom Tabellenkeller lösen, während Neckarsulm die Chance auf den Sprung ins obere Mittelfeld sucht.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
15:30live

FV Ravensburg trifft auf TSG Backnang. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg Anschluss an die Spitzenteams halten, Backnang dagegen strebt nach Punkten im Mittelfeldbereich.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
15:30

FSV Hollenbach empfängt Karlsruher SC II. Beide Mannschaften liegen nah beieinander in der Tabelle und hoffen auf einen Erfolg, der die Position im Mittelfeld stärkt.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:30

VfR Mannheim spielt gegen TSV Singen. Mannheim möchte die Verfolger auf Distanz halten, während Singen dringend Punkte braucht, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
15:30live

VfR Aalen empfängt SSV Reutlingen. Aalen als Spitzenreiter möchte mit einem Heimsieg den Vorsprung festigen, Reutlingen strebt an, die Serie der oberen Tabellenplätze zu festigen.

