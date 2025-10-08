Badisches Duell legt vor: Oberliga-Spieltag startet bereits morgen

FC Nöttingen empfängt SV Oberachern. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen strebt Nöttingen an, den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren. Oberachern will seinerseits die Serie stabilisieren und Punkte im Kampf um das Mittelfeld sichern.
Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr
FC 08 Bietigheim-Bissingen trifft auf 1. CfR Pforzheim. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, während Pforzheim den Blick auf die Topplätze richtet.
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen empfängt TSV Essingen. Denzlingen kämpft im Tabellenkeller um jeden Zähler, während Essingen seine Position unter den Spitzenteams festigen möchte.
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
Der 1. Göppinger SV gastiert beim FC 08 Villingen. Beide Teams stehen im Abstiegskampf und benötigen Punkte, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.
Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt Türkspor Neckarsulm. Gmünd will sich vom Tabellenkeller lösen, während Neckarsulm die Chance auf den Sprung ins obere Mittelfeld sucht.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg trifft auf TSG Backnang. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg Anschluss an die Spitzenteams halten, Backnang dagegen strebt nach Punkten im Mittelfeldbereich.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach empfängt Karlsruher SC II. Beide Mannschaften liegen nah beieinander in der Tabelle und hoffen auf einen Erfolg, der die Position im Mittelfeld stärkt.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Mannheim spielt gegen TSV Singen. Mannheim möchte die Verfolger auf Distanz halten, während Singen dringend Punkte braucht, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Aalen empfängt SSV Reutlingen. Aalen als Spitzenreiter möchte mit einem Heimsieg den Vorsprung festigen, Reutlingen strebt an, die Serie der oberen Tabellenplätze zu festigen.