Badisches Duell beim 1. CfR Pforzheim, Führungsduo bei Aufsteigern

Der elfte Spieltag verspricht vor allem Spannung in den oberen Tabellenregionen, wo VfR Mannheim und VfR Aalen ihre Positionen verteidigen wollen. Zugleich stehen Abstiegskandidaten wie 1. Göppinger SV und FC Denzlingen unter Druck, um wichtige Punkte gegen direkte Konkurrenten zu sammeln. Auch die Duelle im Mittelfeld werden entscheidend für die weitere Saisonentwicklung sein.

1. CfR Pforzheim empfängt FC Nöttingen. Pforzheim will seine Heimstärke ausspielen und den Anschluss an die Spitzenplätze halten. Nöttingen benötigt dringend Punkte, um sich von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.



Türkischer SV Neckarsulm trifft auf FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Beide Mannschaften streben nach einem Erfolgserlebnis, um ihre Position im Mittelfeld zu festigen. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten, in dem frühe Treffer die Richtung bestimmen könnten.

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen FSV Hollenbach Hollenbach 14:00



TSV Essingen empfängt FSV Hollenbach. Essingen will seine positive Bilanz weiter ausbauen und im Aufstiegsrennen Boden gutmachen. Hollenbach ist auf Punkte angewiesen, um die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FC Denzlingen Denzlingen 14:00



TSG Backnang empfängt FC Denzlingen. Die Gastgeber streben an, ihre mittlere Tabellenposition zu stabilisieren. Denzlingen muss punkten, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen, und wird auf schnelle Konter setzen.



FC 08 Villingen empfängt 1. FC Normannia Gmünd. Villingen ist als Abstiegskandidat gefordert, dringend Punkte zu sammeln. Normannia Gmünd versucht, Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten und wird offensiv agieren müssen.



SV Oberachern trifft auf FV Ravensburg. Oberachern will die Serie der letzten Spiele fortsetzen und in der Tabelle Boden gutmachen. Ravensburg ist auf einen Auswärtspunkt angewiesen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen VfR Aalen VfR Aalen 15:00



Türkischer SV Singen spielt gegen VfR Aalen. Aalen geht als Favorit in die Partie und möchte die Tabellenführung sichern. Singen ist gefordert, defensiv stabil zu stehen und bei Gelegenheit selbst offensive Akzente zu setzen.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II VfR Mannheim VfR Mannheim 15:30



Karlsruher SC II empfängt VfR Mannheim. Mannheim strebt nach einem Auswärtssieg, um seine Spitzenposition zu festigen. Karlsruhe will seine Heimstärke ausspielen und im oberen Mittelfeld verbleiben.



SSV Reutlingen empfängt 1. Göppinger SV. Reutlingen möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder einen Dreier einfahren. Göppinger SV kämpft um den Klassenerhalt und ist auf jeden Punkt angewiesen.