Badische Ü-Meisterschaft am 05.07.25 in Ketsch

Ü32-Herren werden zum dritten Mal in Folge Meister

Die Ü32-Herrenmannschaft des FV Ettlingenweier konnte ihren Titel erneut verteidigen und wurde zum dritten Mal in Folge Badischer Ü32-Meister. In einem gut besetzten Teilnehmerfeld bewies das Team nicht nur spielerische Klasse, sondern auch mannschaftliche Geschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. Der dritte Titel in Serie ist ein toller Erfolg für die Mannschaft. Die beiden größten Konkurrenten warteten bereits in den ersten beiden Spielen.

Im ersten Spiel gegen den FC Heidelsheim wurde der FVE gleich gefordert und konnte durch das Tor von Vincent Schmidt das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Auch die nächste Partie gegen TSV Helmstadt versprach Spannung. Leon Becker gelang mit einem überragenden Schuss aus der Distanz das Führungstor. Vincent Schmidt legte nach und so ging der FVE erneut als Sieger vom Platz. Im dritten Rundenspiel schlug der FVE mit 4:0 die SpVgg Söllingen. Kevin Schwarzbäcker, Simon Revfi, Marcel Eifert und Marius Mößner reihten sich in die Torschützenliste ein. Im letzten Spiel der Gruppe traf man gegen den Gastgeber – die SpVgg Ketsch - welches man mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Simon Revfi traf erneut neben Sebastian Becker und Andreas Jösel. Daniel Vogel hielt seinen Kasten sauber und blieb im ganzen Turnier ohne Gegentreffer.

Damit qualifiziert sich die Ü32-Herrenmannschaft des FVE für die Süddeutsche Meisterschaft am letzten Juli-Wochenende in Ulm. Mit dem FC Bayern München wartet ein namhafter Gegner. Glückwunsch Männer zum dritten Badischen Meisterschaft in Folge!

Auch die Ü40-Herren holen den Titel

Auch die Ü40-Mannschaft, die als Spielgemeinschaft mit dem FV Alemannia Bruchhausen antrat, zeigte eine souveräne Leistung. Mit einem 2:0 Sieg gegen den TSV Rettigheim durch einen Doppelpack von Andreas Bandel und 0:0 gegen die SpG FV Wiesental-Kirrlach sicherten sich die Ü40-Männer ebenfalls den Turniersieg. Damit wiederholte die Spielgemeinschaft den Triumph des Vorjahres und bestätigte ihre starke Form. Leider mussten sie die Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft absagen, da der FVA am gleichen Wochenende sein jährliches Sportfest ausrichtet und man somit keine Mannschaft stellen konnte.

Ü32-Damen mit guter Leistung im Finalspiel

Die Ü32-Damen, ebenfalls in Spielgemeinschaft mit dem FV Alemannia Bruchhausen, traten direkt in einem Finalspiel gegen den TSV Neckarau an. In einem neu zusammengewürfelten Team der SG FVE/FVA hielt man zu Beginn gegen die starke Truppe aus Neckarau gut mit. Durch eine Unachtsamkeit geriet man dann in den Rückstand der sich bis zur Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Auch in der 2. Spielhälfte kämpften die Ü32-Damen tapfer und mussten trotzdem zwei weitere Gegentore hinnehmen. Am Ende hieß es 4:0 für Neckarau.

Fazit

Der FV Ettlingenweier blickt auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende zurück. Zwei Meistertitel und ein Vize-Titel sind ein eindrucksvoller Beweis für die kontinuierliche Arbeit im Bereich des Ü-Fußballs. Die Vereinsverantwortlichen und Spielerinnen sowie Spieler dürfen mit Stolz auf ihre Leistungen blicken – ein großartiger Auftritt bei der Badischen Ü-Meisterschaft 2025 in Ketsch.