Badische Duelle unter Flutlicht: Vier Oberligisten legen vor

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FC 08 Villingen geht mit Rückenwind in dieses vorgezogene Heimspiel. Das spektakuläre 3:3 gegen VfR Mannheim war nicht nur ein Punktgewinn, sondern auch ein Beleg dafür, dass diese Mannschaft bis zur letzten Minute lebt und sich auch gegen ein Spitzenteam nicht beugt. Mit 44 Punkten steht Villingen auf Rang acht und hat den Klassenerhalt bereits sicher. Das nimmt Druck, aber nicht Spannung aus dieser Partie. Vor eigenem Publikum kann der Klub nun mit freierer Brust auftreten und die Saison weiter veredeln.

Für den Karlsruher SC II hat diese Begegnung eine andere Schwere. Der 2:0-Erfolg beim Türkischen SV Singen war wertvoll, doch mit 40 Punkten ist der Ligaverbleib noch nicht rechnerisch abgesichert. Genau deshalb ist dieses Auswärtsspiel mehr als ein Termin vor dem Pokalfinale. Karlsruhe II kann mit einem weiteren Sieg letzte Zweifel beseitigen. Villingen dagegen kann zeigen, dass der gesicherte Klassenverbleib nicht satt, sondern selbstbewusst macht.