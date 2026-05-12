Badische Duelle unter Flutlicht: Vier Oberligisten legen vor

Noch bevor der eigentliche 33. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg am übernächsten Wochenende in voller Breite anrollt, stehen zwei Partien bereits jetzt unter Flutlicht auf dem Programm. Wegen der jeweiligen Endspiele im Landespokal wurden die Begegnungen zwischen FC 08 Villingen und Karlsruher SC II sowie 1. CfR Pforzheim und VfR Mannheim vorgezogen. Für Villingen und Pforzheim ist der Klassenerhalt bereits gesichert, Karlsruhe II braucht noch einen Sieg für endgültige Sicherheit. VfR Mannheim hat Rang zwei fast in der Tasche, während VfR Aalen seit dem vergangenen Wochenende als Meister feststeht. Gerade deshalb tragen diese beiden Mittwochsspiele eine besondere Spannung in sich: Sie sind kein Nachtrag, sondern vorgezogene Weichenstellungen.
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FC 08 Villingen geht mit Rückenwind in dieses vorgezogene Heimspiel. Das spektakuläre 3:3 gegen VfR Mannheim war nicht nur ein Punktgewinn, sondern auch ein Beleg dafür, dass diese Mannschaft bis zur letzten Minute lebt und sich auch gegen ein Spitzenteam nicht beugt. Mit 44 Punkten steht Villingen auf Rang acht und hat den Klassenerhalt bereits sicher. Das nimmt Druck, aber nicht Spannung aus dieser Partie. Vor eigenem Publikum kann der Klub nun mit freierer Brust auftreten und die Saison weiter veredeln.
Für den Karlsruher SC II hat diese Begegnung eine andere Schwere. Der 2:0-Erfolg beim Türkischen SV Singen war wertvoll, doch mit 40 Punkten ist der Ligaverbleib noch nicht rechnerisch abgesichert. Genau deshalb ist dieses Auswärtsspiel mehr als ein Termin vor dem Pokalfinale. Karlsruhe II kann mit einem weiteren Sieg letzte Zweifel beseitigen. Villingen dagegen kann zeigen, dass der gesicherte Klassenverbleib nicht satt, sondern selbstbewusst macht.
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1. CfR Pforzheim hat sich mit dem 2:2 gegen den 1. Göppinger SV einen Punkt gesichert, dürfte über den späten Ausgleich aber eher unzufrieden gewesen sein. Mit 45 Punkten stehen die Gastgeber auf Rang sieben und haben den Klassenerhalt sicher, ohne dass die Saison deshalb an Bedeutung verloren hätte. Gerade in einem vorgezogenen Abendspiel gegen einen Titelkandidaten liegt die Chance, Haltung und Qualität zu zeigen. Pforzheim kann befreit spielen und genau darin unangenehm werden.
VfR Mannheim reist nach dem wilden 3:3 in Villingen mit 63 Punkten als Tabellenzweiter an und hat diesen Platz bereits so gut wie abgesichert. Doch gerade dieses „so gut wie“ verleiht dem Spiel Gewicht. Mannheim will das Thema Platz zwei nicht unnötig offenhalten und dürfte deshalb hochkonzentriert auftreten. Für die Gäste geht es um Kontrolle, Souveränität und das saubere Absichern einer starken Saison. Pforzheim hat weniger Druck, Mannheim das klarere Ziel – und genau daraus entsteht der Reiz dieses Mittwochabends.
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