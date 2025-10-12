"Badeschlappen an den Füßen": Dachau 1865 rutscht in eine Niederlage

Nach zuvor zwei Siegen unterliegt der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 0:2 bei Aufsteiger Stätzling und verpasst damit eine große Chance.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag eine große Chance liegen gelassen, sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Die Mannschaft von Trainer Christian Doll unterlag beim Aufsteiger FC Stätzling 0:2 (0:0). Besonders ärgerlich: Die Spiele auf den anderen Plätzen liefen allesamt für die Dachauer – die Mannschaften, die hinter dem TSV 1865 stehen, unterlagen alle.

Sobald ein Team dagegenhält, so wie eben Stätzling, fehlen den Dachauern komplett die Spielidee und die Zweikampfhärte. Auch bei der Schuhwahl lagen manche Dachauer daneben. Denn der Stätzlinger Platz war extrem schlecht, was schon vorher bekannt gewesen sein dürfte. So rutschten einige Dachauer immer wieder aus – als hätten sie Badeschlappen an den Füßen.

Nach zuvor zwei Siegen hätte es in Stätzling einen Befreiungsschlag geben können. Doch diese Chance zu erkennen und dementsprechend aufzutreten, ist auch Aufgabe der Mannschaft. Aber die Leistung am Samstag rückt die beiden Siege gegen Niedersonthofen und Kempten – eher schwächere Gegner – wieder ins rechte Licht.

Aufgrund der Niederlage liegt der TSV 1865 wieder nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und nur vier Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Mit einem Dreier wäre Dachau auf Rang acht geklettert.

Vor allem in der ersten Halbzeit ließ sich die Doll-Elf von griffigen Stätzlinger Akteuren in fast allen Zweikämpfen abkochen und kreierte keinen einzigen vernünftigen Spielzug. Es war nur der mangelnden Offensive der Hausherren zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging.

Dachau kam wesentlich besser aus der Kabine und machte auf einmal richtig Druck. So gab es einige schöne Kombinationen und auch zwei dicke Torchancen. In der 54. Minute vergab Lorenz Knöferl aus kurzer Distanz eine Tausendprozentige. Nach einem Spielzug über rechts setzte er den Ball aus kurzer Distanz an die Werbebande, was viel schwerer war, als ins Tor zu treffen. Fünf Minuten später vergab Torjäger John Haist, der ansonsten keinen Stich machte, seine einzige Torschussmöglichkeit aus 14 Meter relativ freistehend.

In Unterzahl geht das Spiel verloren

Es kam, was kommen musste: Dachau gab das Spiel ab. Erst musste Jakob Jopen, der eine starke Partie spielte, nach seinem zweiten Foul mit Gelb Rot runter (75.), dann fiel in der 83 Minute das 1:0 für Stätzling durch Einwechselspieler Daniel Palluch, der einen sehenswerten Spielzug gekonnt abschloss. In der Nachspielzeit verursachte Co-Spielertrainer Sebastian „Charly“ Mitterhuber einen Foulelfmeter, den Mert Sert sicher zum 2:0 in die Maschen setzte (90.+2).

„Stätzling hat eine gute Mannschaft, aber wenn wir ohne Platzverweis durchkommen, ist die Chance auf einen Punkt hoch“, sagte Dachaus stellvertretender Abteilungsleiter Phillip Englich. Die Leistung in der zweiten Halbzeit müsse die Mannschaft am kommenden Wochenende gegen Spitzenreiter wieder zeigen.

65-Trainer Christian Doll sprach von einer „unnötigen Niederlage“. Nach der „ordentlichen ersten Halbzeit“ sei die Mannschaft richtig gut im Spiel gewesen. „Wir hatten große Möglichkeiten auf die Führung. Aufgrund der zweiten Halbzeit sind wir natürlich sehr enttäuscht, weil viel mehr drin gewesen wäre.“