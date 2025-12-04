Badens Talente zaubern in Gemmingen VR Talentiade +++ Badens beste Fußballerinnen und Fußballer der Jahrgänge 2013 und 2014 absolvierten am Samstag ihr Stützpunktturnier +++ TSG, KSC und SVS ebenfalls zu Gast

Ein Tag voller Budenzauber. Am vergangenen Samstag veranstaltete der badische Fußballverband seine VR-Talentiade der Jahrgänge 2013 und 2014. Schauplatz für die beiden Hallenturniere war wie in den vergangenen Jahren die hochmoderne Gemminger Kraichgauhalle.

Ab 9 Uhr rollte dort der Ball mit dem Start des Turniers der 2014 geborenen Nachwuchskicker. Knapp 150 Spielerinnen und Spieler und rund 600 Gäste über den Tag verteilt auf der Tribüne sorgten für eine volle Halle und eine tolle Atmosphäre für die jungen Nachwuchstalente, wie sie sie noch nicht oft, oder sogar noch nie erleben durften. "Erst einmal möchte ich dem SV Gemmingen ein Dankeschön für die reibungslose Organisation aussprechen", sagte Daniel Kufner. Der bfv-Stützpunktkoordinator durfte sich über einen rundum gelungenen Tag freuen. Die jungen Spielerinnen und Spieler taten ihr übriges und hatten richtig Spaß am Kicken. Gespielt wurde von morgens bis in den frühen Abend hinein, als die Siegerehrung des 2013er Jahrgangs stattfand.

Nachmittags waren sechs Teams am Start, neben den Region-Mannschaften Rhein-Neckar, Odenwald und Mittelbaden, kickten die U13-Teams der Nachwuchsleistungszentren des Karlsruher SC, des SV Sandhausen sowie der TSG Hoffenheim mit. Gespielt wurde nach Futsalregeln im bekannten Hallenformat. "Was mich besonders gefreut hat, war die Art und Weise, wie die Jungen und Mädchen zur Sache gegangen sind. Da war im positiven Sinne richtig Feuer drin", zeigte sich Kufner angetan von dem hochmotivierten Nachwuchs. Zahlreiche Scouts verschiedener Nachwuchsleistungszentren ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, um sich einen Eindruck über die badischen Talente der beiden Jahrgänge vor Ort zu machen.