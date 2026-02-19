Badens Beste

Dossenheim. Am kommenden Wochenende steht Teil 1 der Badischen Futsal-Meisterschaften 2025/26 an. In der Dossenheimer Schauenburghalle suchen die älteren Jahrgänge ihren jeweiligen Meister. Am Samstag, 21. Februar sind die A-Junioren und die Frauen dran, bevor die B-Juniorinnen und Junioren das Hallenwochenende am Sonntag beschließen.

Um 9.30 Uhr ertönt am Samstag der Anpfiff für die A-Junioren, die sich wie bei den Jungs üblich in den zurückliegenden Wochen über ihre Kreismeisterschaften für die Endrunde qualifiziert haben. Der Ausrichterkreis – in diesem Jahr der Fußballkreis Heidelberg – darf zwei Mannschaften stellen. Um die Meisterschale kämpfen die JSG St. Leon-Rot (HD), der SV 98 Schwetzingen (MA), die JSG Mingolsheim/Kronau/Langenbrücken (BR), die JSG Mittleres Taubertal (TBB), der FC Viktoria Hettingen (BCH), die JSG Mauer/Lobbach/Meckesheim-Mönchzell (HD), der VfB Eppingen (SNH), der 1. CfR Pforzheim (PF), die SpVgg Durlach-Aue (KA) und die SpVgg Neckarelz (MOS). Die Siegerehrung ist für 15.20 Uhr geplant.

Im Anschluss wird ab 16 Uhr das beste Frauenteam Badens gesucht. Im weiblichen Bereich finden zuvor zwar keine Kreismeisterschaften statt, alternativ müssen sich die Frauen und Juniorinnen über Quali-Turniere ein Ticket für die Badische Endrunde sichern. Das gelang bei den Frauen der TSG Hoffenheim 3, dem VfB Bretten, der SpG St. Leon/Mingolsheim, dem FC-Astoria Walldorf, dem FSV Buckenberg, dem TSV Amicitia Viernheim und der SpG Büchig/Neibsheim. Als Regionalligist gesetzt sind außerdem die Titelverteidigerinnen vom Karlsruher SC. Das Finale steigt um 20.02 Uhr, danach beschließt die Siegerehrung den ersten Turniertag in Dossenheim.