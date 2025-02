Baden gegangen

Dabei hatte der ZFC sich sehr viel vorgenommen und marschierte in den Anfangsminuten mutig nach vorn, schnürte die Himmelblauen sogar in den ersten fünf Minuten in der eigenen Hälfte ein und hatte zwei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Erst wurde der Schuss von Johannes Pistol geblockt und auch der zweite Versuch von Daniel Haubner aus Nahdistanz konnte abgewehrt werden (4‘) und nur zwei Minuten später köpfte Florian Hansch das Leder an die Querlatte und so hatte der Gastgeber Glück, dass er nicht frühzeitig in Rückstand geriet (6‘). Gerade mal eine Zeigerumdrehung später spielten die Chemnitzer einen Konter perfekt aus und gingen durch einen Schuss von Dejan Bozic in Führung (7‘). Nach perfektem Zuspiel zog er einfach ab, Zipse-Keeper Lukas Sedlak war zwar noch dran, konnte aber den Treffer nicht mehr verhindern. Das gab den CFC-Kickern natürlich Auftrieb und so hatten sie in den Folgeminuten einige gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch weder ein Kopfball von Dejan Bozic, der knapp vorbeiging (13‘), noch der Lattenkopfball von Felix Müller (15‘) brachten ein weiteres Tor für den Gastgeber. In der 20. Spielminute hätte es fast geklappt. Dejan Bozic versuchte mit einem Fernschuss Lukas Sedlak zu überlisten, doch sein Versuch vom Mittelkreis ging über das Zipsendorfer Tor. Zwei Minuten später gab es dann erneut eine gute Torgelegenheit für die Himmelblauen. Jongmin Seo zirkelte einen Freistoß perfekt über die Mauer, doch Lukas Sedlak fischte das Leder noch aus dem Knick (22‘). Doch auch der ZFC hatte ein paar gute Möglichkeiten. Zipse versteckte sich nicht, war aber nicht konsequent genug im Nutzen der Gelegenheiten. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich ließ Florian Hansch liegen, als er nach 25 Minuten einen Kopfball knapp am Chemnitzer Kasten vorbeisetzte. Kurz darauf musste die Gast-Mannschaft dann doch den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Nachdem man den Ball im eigenen Strafraum nicht rechtzeitig klären konnte, war CFC-Kapitän Tobias Müller zur Stelle und erhöhte unter dem tobenden Jubel der einheimischen Fans auf 2:0 (27‘). Es war nicht so, dass Zipse so unterlegen war, man nutzte eben, wie so oft, die Möglichkeiten nicht und die Schussversuche waren auch zu ungenau. Ein paar Minuten vor der Pause musste dann Fabian Raithel angeschlagen ausgewechselt werden. Er wurde durch Ben Keßler ersetzt (43‘). Mit dem 2:0 ging es dann in die Halbzeitpause.

Denn kurz nach Wiederanpfiff wurden die Hoffnungen aller Zipsendorfer Optimisten und somit auch meine brutal zerstört. Dejan Bozic setzte sich gegen zwei Zipsendorfer Abwehrspieler durch und vollendete abgezockt ins lange Eck (47‘). Mit dem 3:0 war natürlich mehr als eine Vorentscheidung gefallen. Trotzdem gab sich der ZFC nicht auf. So hatte Daniel Haubner nach einem Pass von Florian Hansch eine gute Gelegenheit auf das 3:1, doch Daniel Adamczyk war vor ihm am Ball (49‘). Wenig später versuchte sich David Pfeil mit einem Distanzschuss, der an den Pfosten klatschte (53‘). Ja, auch Zipse hatte einige Gelegenheiten, konnte aber keine in Tore ummünzen. Es verging die Zeit und die lief für die Hausherren. In der 70. Minute hatte die ZFC-Elf dann auch mal Glück, an so einem bescheidenen Tag. Nachdem der Chemnitzer Artur Mergel im Strafraum zu Fall kam, gab es Strafstoß. Lukas Sedlak gewann das Duell gegen Jongmin Seo und es blieb beim 3:0. Bedauerlicherweise fiel der vierte Chemnitzer Treffer dann doch noch. Der kurz zuvor eingewechselte Ex-Zipse-Kicker Luis Fischer nutzte eine schöne Hereingabe und köpfte das Leder unbedrängt zum 4:0 in die Maschen (78‘). Die Chemnitzer spielten den Rest der Zeit kontrolliert und ohne Probleme herunter. So holten sie sich verdient den Sieg und der ZFC musste leider ohne Punkte den Heimweg antreten.

Fazit: Gute Besserung an Fabian Raithel, der kurz vor Ende der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste. Das war ein gebrauchter Tag für die Meuselwitzer Mannschaft. Obwohl die Chemnitzer gerade in der ersten Hälfte einiges zuließen, wussten die ZFC-Kicker das nicht auszunutzen. Die Hausherren unterdessen machten ihre Buden immer in den richtigen Momenten und gewannen am Ende auch verdient. Jetzt heißt es für den ZFC: Aufstehen, Mund abputzen und gegen Plauen wieder angreifen. Natürlich müssen die Fehler analysiert werden.

Stimmen zum Spiel

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC): "Wir haben uns sehr viele Chancen erspielt gegen das Abwehrbollwerk des CFC. Leider haben wir keine genutzt. Am Anfang mit dem Lattenkopfball oder mit dem Pfostenschuss, da hatten wir so viele Möglichkeiten und müssen ein Tor machen. Immer wenn wir so eine Gelegenheit hatten, haben die Chemnitzer im Gegenzug zugeschlagen und dort ihre Klasse gezeigt. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir heute, gerade im zentralen Verteidigungsbereich, nicht Regionalligatauglich waren. So hatte Chemnitz viele Chancen und am Ende steht da ein deutliches Ergebnis. Unser offensiver Ansatz wurde heute nicht belohnt. Ein Dejan Bozic hat dann eben auch eine Qualität, die Chemnitz gut tut und uns heute wehgetan hat."

Benjamin Duda (Trainer CFC): "Wir haben vier Tore geschossen und zu null gespielt, das freut mich natürlich, auch dass wir den höchsten Heimsieg eingefahren haben. Trotzdem habe ich gerade defensiv ein paar Kritikpunkte, wo wir nicht scharf genug verteidigt haben. So hatte der Gegner auch drei hundertprozentige Torgelegenheiten. Das 4:0 spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Es war ein schweres, hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Es war kein sang- und klangloses 4:0, aber wir nehmen das gerne und glücklich so mit. Der Dejan Bozic hat eine Qualität, welche ligaweit seinesgleichen sucht, und ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Wie er arbeitete und sich zurück kämpfte, zeichnet ihn aus. Den Weg wollen wir weitergehen und von ihm natürlich noch eine Menge haben."