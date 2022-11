»Bademäntel«-Spruch: Sandro Wagner bekommt Shitstorm ab Der Haching-Coach hat mit einer unbedachten Aussage den Zorn des Netzes auf sich gezogen

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. Als Chefcoach der SpVgg Unterhaching eilt er mit seiner Truppe von Sieg zu Sieg in der Regionalliga Bayern und liefert sich an der Tabellenspitze ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Würzburger Kickers. Nebenbei ist Wagner noch beim ZDF als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft in Katar im Einsatz. Am Sonntagabend war er bei der Partie Deutschland gegen Spanien (1:1) im Stadion live vor Ort, assistierte Kommentator Oliver Schmidt und gab immer wieder seine Meinung ab. Dabei vergriff er sich allerdings einmal in der Wortwahl. Ein Shitstorm zog im Internet über den 34-Jährigen hinweg. Was war passiert?