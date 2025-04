Schreckmoment für den FC Bad Wörishofen (schwarze Trikots): Der Abschluss eines Bobinger Stürmers strich jedoch in dieser Szene knapp am langen Pfosten vorbei. – Foto: Robert Prestele

Bad Wörishofens Serie ist gerissen Nach zuletzt vier Siege in Folge beendet der TSV Bobingen diesen Lauf +++ Mering ist in Babenhausen Teil eines Zehn-Tore-Spektakels +++ Türkgücü Königsbrunn klettert aus dem Keller +++ Lagerlechfeld gehen die Spieler aus +++ Kammlachs Lage wird immer prekärer

Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste der FC Bad Wörishofen einen kleinen Rückschlag im Ringen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwaben Süd hinnehmen. Die Lage für den TSV Kammlach wird immer prekärer. Beim SVO Germaringen setzte es Niederlage Nummer 15 in der laufenden Saison. Ein wildes 5:5-Unentschieden zwischen dem SV Mering und Gastgeber Babenhausen bot den Zuschauern ein echtes Torfestival. In einer Partie voller Wendungen lagen die Meringer zunächst zurück, drehten das Spiel, gerieten wieder in Rückstand und erkämpften sich letztlich „nur“ einen Punkt. Während sich der FC Königsbrunn gefangen hat und endlich wieder gewinnen kann, gehen in Lagerlechfeld die Spieler aus. Mit der dünnen Personaldecke hatte das Raffler-Team beim Tabellenführer Niedersonthofen/Martinszell nur wenig zu melden. Türkgücü Königsbrunn nähert sich einem kleinen Fußballwunder.

Nach einer kurzen Abtastphase setzte sich das technisch versierte Team aus Bobingen mehr und mehr in Szene. Mit viel Einsatz und auch Geschick stemmte sich die FCW-Abwehr gegen den Druck der Gäste. Aber auch Fortuna half etwas mit, wie in der zehnten Minute, als Bobingen ein Missverständnis in der heimischen Abwehr nicht nutzte. Kurz darauf strich ein Freistoß denkbar knapp über das Bad Wörishofer Gehäuse. Da war es für die Offensive des FCW außerordentlich schwer, selbst Chancen zu kreieren. Dennoch hatte auch der Gastgeber einen Treffer auf dem Fuß, als sich Patrick Zinner über links behauptete. Seinen Querpass verfehlte in der Mitte Thomas Waltenberger nur um Zentimeter. Nach dem torlosen Seitenwechsel hielt Bobingen sein druckvolles Angriffsspiel aufrecht. Das Bollwerk der Hausherren hielt – bis zur 55. Minute. Bei einer Flanke von rechts versenkte ein Gästestürmer im zweiten Versuch den Ball zur Führung für Bobingen in den Maschen. In der 77. Minute war die Begegnung für Bobingens Mert Avan nach einer Gelb-Roten Karte beendet. Diese Überzahl verlieh dem FC Bad Wörishofen wieder neuen Schwung. In der dann etwas hektisch werdenden Schlussphase versuchte deshalb das Team von Coach Thomas Hartmann, sich für ihr engagiertes Auftreten zu belohnen. Eine zwingende Möglichkeit bot sich Bad Wörishofen allerdings nicht mehr. (Prestele) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Filip Marjanovic (56.)

Gelb-Rot: Mert Avan (74./TSV Bobingen)

Im Stadion am Mühlsteig dominierte der FC Thalhofen das Spiel gegen den FC Rettenberg und siegte mit 6:1. Robin Volland eröffnete in der 8. Minute mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Niklas Zeiler. Zeiler selbst erhöhte in der 18. Minute auf 2:0, gefolgt von Nico Beutel, der in der 23. Minute das 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel traf Julien Drimml zum 4:0 (68.), bevor Simon Mayr für Rettenberg auf 4:1 verkürzte (70.). Volland netzte erneut in der 86. Minute ein, und Jakob Zeiler verwandelte einen Elfmeter zum 6:1 (88.).

Schiedsrichter: Moritz Marschall (Augsburg) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Robin Volland (8.), 2:0 Niklas Zeiler (18.), 3:0 Nico Beutel (23.), 4:0 Julien Drimml (68.), 4:1 Simon Mayr (70.), 5:1 Robin Volland (86.), 6:1 Jakob Zeiler (88. Foulelfmeter)

Bereits in der zehnten Minute gingen die abstiegsbedrohten Gastgeber aus Babenhausen nach einem groben Fehlpass durch Stürmer Fatih Ademi in Führung. Die Gäste zeigten schnell eine Reaktion, und es folgten daraufhin 30 druckvolle Minuten. Zunächst glich Luca Rossa nach einer Standardsituation aus (11.). Sechs Minuten später verwertete Dominik Schön eine Flanke zur 2:1-Führung (17.). In der 35. Minute erhöhte Fabio Gottwald erneut nach einer Standardsituation zum 3:1. Doch die Babenhausener bewiesen Moral und kippten das Spiel noch im ersten Durchgang: Fatih Ademi erzielte in der 39. Minute seinen zweiten Treffer des Nachmittags und kurz vor der Halbzeitpause reihte sich auch Kapitän Marius Staiger in die Liste der Torschützen ein und sorgte für das 3:3 (44.). „Nach der 3:1-Führung haben wir Arbeitsverweigerung betrieben“, zeigte Merings Trainer Dominik Sammer seine Frustration über die Schlussphase der ersten Halbzeit. Beflügelt vom ersten Durchgang, legte der TSV Babenhausen nach der Pause noch eine Schippe drauf. Stürmer Fatih Ademi hatte einen Sahnetag erwischt und brachte in Minute 58 seine Mannschaft durch seinen Dreierpack mit 4:3 in Führung. Wenig später schlug Mario Staiger erneut zu und erhöhte auf 5:3, seine einzigen beiden Tore in dieser Spielzeit (63.). Diesmal gaben sich die Meringer nicht auf und kamen fast noch zum Sieg. Fabio Gottwald erzielte in der 73. Minute den Anschlusstreffer, ehe Dominik Schön in der 85. Minute per direkt verwandeltem Freistoß auf 5:5 stellte (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Fatih Ademi (10.), 1:1 Luca Rossa (11.), 1:2 Dominik Schön (17.), 1:3 Fabio Gottwald (35.), 2:3 Fatih Ademi (39.), 3:3 Marius Staiger (44.), 4:3 Fatih Ademi (58.), 5:3 Marius Staiger (63.), 5:4 Fabio Gottwald (73.), 5:5 Dominik Schön (85.)

Besondere Vorkommnisse: Dominik Schön (SV Mering) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Simon Dilba (27.).

Das Spiel begann kurios, als Tobias Kutt bereits in der zweiten Minute ein Eigentor zum 1:0 für Kaufbeuren erzielte. Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und glichen in der 24. Minute durch Jan Binder aus, der von Tim Bergmiller bedient wurde. Nur neun Minuten später brachte Torsten Schuhwerk Egg mit einem Treffer zum 1:2 in Führung. In der Schlussphase erhöhte Patrick Baur mit zwei Toren (80., 86. Minute) auf 1:4, jeweils vorbereitet von Bruno da Rocha Coval. Ein klarer Sieg für Egg an der Günz!

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Tobias Kutt (2. Eigentor), 1:1 Jan Binder (24.), 1:2 Torsten Schuhwerk (33.), 1:3 Patrick Baur (80.), 1:4 Patrick Baur (86.)

Wie erwartet konnte das Team von Daniel Raffler beim Tabellenführer nicht punkten. Die dünne Personaldecke macht der Spielvereinigung immer noch schwer zu schaffen. Der Tabellenerste erspielte sich einige gute Chancen und ging in der 26. Spielminute in Führung. In der 77. Minute erhöhte Niedersonthofen mit einem Handelfmeter auf 2:0. Nach einem wunderschönen Alleingang erzielte in der 81. Minute dann Niedersonthofens Simon Frasch das 3:0 und damit den Endstand. Es war letztlich ein ungefährdeter Sieg für den überlegen agierenden Tabellenführer. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Felix Thum (26.), 2:0 Christian Kreuzer (77. Handelfmeter), 3:0 Simon Frasch (80.)

Besondere Vorkommnisse: Christian Kreuzer (SG Niedersont./Martinsz.) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Tobias Böhm (55.).

In einem lange Zeit ereignisarmen Spiel behielt am Ende der SVO Germaringen die Oberhand. Nach vorsichtigem Abtasten hatte die Heimelf in der zehnten Spielminute die erste Torchance: Doch der Kopfball von Luca Katzer landete nur an der Querlatte. Danach neutralisierten sich die beiden Teams, sodass erfolgversprechende Toraktionen Mangelware blieben. Es dauerte bis zur 73. Minute, als der erst kurz zuvor eingewechselte Timo Wörz zum 1:0 traf. Erst jetzt riskierten die abstiegsbedrohten Gäste mehr und kamen zu zwei hochkarätigen Torchancen, die Heimtorwart Daniel Hatzenbühler grandios abwehrte. In der Schlusssekunde sorgte nach einem Konter Patrick Wörz mit einem strammen Schuss in den Winkel für den 2:0-Endstand. (axe) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 228

Tore: 1:0 Timo Wörz (73.), 2:0 Patrick Wörz (90.+4)

Nach der 1:0-Führung schien Türkgücü Königsbrunm auf einem guten Weg. Am Ende verschenkte das Team dann doch noch zwei Punkte. – Foto: Elmar Knöchel

Türkgücü bleibt weiterhin ungeschlagen, kann aber auch nicht gewinnen. Immerhin reicht das neuerliche Unentschieden, um den Relegationsplatz zu verlassen. Das Königsbrunner Wunder rückt in greifbare Nähe. Allerdings war Königsbrunns Trainer Emanuel Baum mit dem Unentschieden alles andere als zufrieden. „Wir machen uns jedes Mal selbst das Spiel kaputt“, stellte er nach dem Schlusspfiff ernüchtert fest. Und damit hatte er wirklich recht. Türkgücü zeigte sich in der ersten halben Stunde als die klar bessere Mannschaft. Der Führungstreffer in der 14. Spielminute durch Egor Keller nach Zuspiel von Jeton Abazi war absolut verdient. In der Folge hatten die Männer von Emanuel Baum noch einige gute Chancen, die sie aber allesamt liegen ließen. Nach rund dreißig Minuten gab es einen Bruch im Königsbrunner Spiel. Die Zuspiele klappten nicht mehr richtig, es schlichen sich Stellungsfehler ein und auch die anfangs gute Raumaufteilung war dahin. Wer darauf hoffte, dass es nach der Pause wieder besser werden würde, sah sich getäuscht. Türkgücü agierte fahrig, der Spielfluss war dahin. Und die spielerisch unterlegenen Oberstdorfer fanden besser in die Begegnung. Und so war das 1:1 in der 60. Minute nicht überraschend. Doch die Gastgeber bäumten sich noch einmal auf und Ousman Jaitheh gelang die erneute Führung (75.) Aber das gab keinen Rückenwind. Die Truppe um Kapitän Egor Keller fiel in alte Muster zurück. Es wurde wieder diskutiert und lamentiert. Zwei Zeitstrafen für Adrian Zabeli und Itua Sadadi waren die Folge. Und so konnte Oberstdorf in der 85. Minute nicht unverdient ausgleichen. Zwar reicht Königsbrunn der eine Punkt, um die Relegationsränge zu verlassen, aber gleichzeitig wurden zwei Punkte verschenkt, die für etwas Entspannung hätten sorgen können. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Egor Keller (14.), 1:1 Benedikt Eder (60.), 2:1 Ousman Jaiteh (75.), 2:2 Christian Lingg (85.)