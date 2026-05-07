Bad Wörishofen kann die Überzahl nicht nutzen

Thalhofens Keeper Patrick Reichhart war im Nachholspiel gegen den FC Bad Wörishofen auch deshalb gefordert, weil sein Team schon früh in Unterzahl geriet. – Foto: Karl Rudolf Michl

Mit drei Nachholspielen wurden die Tabelle der Bezirksliga Süd kurz vor Saisonende "begradigt". Wobei die Partien vor allem für den Abstiegskampf wichtig waren. Die SpVgg Langerringen verpasste es durch die 1:3-Niederlage beim TSV Legau, den Abstand an das rettende Ufer zu verkürzen. Der TV Weitnau hat durch das 1:1 gegen den TV Erkheim weiter die Chance, sich in die Abstiegsrelegation zu retten. Der FC Bad Wörishofen ist da zwar in einer komfortableren Situation, endgültig gerettet ist das Team nach der 1:3-Niederlage beim FC Thalhofen allerdings noch nicht.

Mehr als 80 Minuten agierte der FC Bad Wörishofen in Überzahl, doch diesen Vorteil konnten die Kicker nicht nutzen. Trotz des frühen Platzverweises für Patrick Sandner, der wegen einer Notbremse runter musste, setzte sich der dezimierte FC Thalhofen mit 3:1 durch. Dass der FCT einen Mann weniger auf dem Platz hatte, war zunächst nicht zu spüren. Im Gegenteil, nach den Treffern von Michael Dittrich und Mirza Velagic lag Thalhofen zur Pause sogar 2:0 vorne.

Wprishofen schöpfte nach dem Anschlusstreffer von Patrick Zinner neue Hoffnung und die Spannung nahm zu. Und auch die Hektik, so bekam FCT-Coach Florian Niemeyer von Schiedsrichterin Paulina Koch nach einer Stunde die Gelb-Rote Karte gezeigt und musste die Bank räumen. Doch Thalhofen überstand die Wörishofer Drangphase und machte kurz vor Schluss durch Robin Thiel mit dem 3:1 alles klar.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Michael Dittrich (26.), 2:0 Mirza Velagic (45.), 2:1 Patrick Zinner (52.), 3:1 Robin Thiel (90.+6)

Rote Karte: Patrick Sandner (9./FC Thalhofen)

Der TSV Legau war schon gerettet und konnte beim 3:1-Sieg gegen die SpVgg Langerringen frei aufspielen. Zwar kassierte der TSV nach dem Führungstreffer von Jonas Prestele den Ausgleich, das 1:1 von Daniel Böckle hatte allerdings nur bis zur Pause Bestand. Denn in den zweiten Abschnitt startete Legau furios und machte innerhalb von fünf Minuten alles klar. Erst markierte Julian Fink das 2:1, dann sorgte Alexander Schwarz mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Davon erholte sich Langerringen nicht mehr.

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jonas Prestele (16.), 1:1 Daniel Böckle (27.), 2:1 Julian Fink (46.), 3:1 Alexander Schwarz (51.)

Gelb-Rot: Samuel Görlich (80./TSV Legau)

Die hängenden Köpfe nach dem Schlusspfiff sprachen Bände. Der TV Weitnau hat durch das 1:1 gegen den TV Erkheim zwar weiterhin die Chance, die direkten Abstiegsplätze noch zu verlassen, doch das späte Erkheimer Ausgleichstor durch Valentin Wiest traf die Weitnauer im Mark. Vor allem, weil das 1:0 durch Elias Baiz 13 Minuten zuvor die Hoffnun

gen auf den dritten Heimsieg geschürt hatte. Dadurch hätte Weitnau den Rückstand auf den Relegationsrang auf zwei Zähler verkürzt. Doch dann ließ Wiest mit dem 1:1 alle Träume platzen.

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Elias Baiz (73.), 1:1 Valentin Wiest (86.)

Gelb-Rot: Stefan Oswald (90./TV Erkheim)