Bad Tennstedt auswärts weiter punktlos

Die heimstarken Erfurter legten konzentriert los und Paul Friebel netzte früh zum 1:0 ein (4.).

Für die bis dato in der Fremde noch punktlosen Bad Tennstedter war das der nächste Nackenschlag. Die Gäste stabilisierten sich jedoch nach dem frühen Schock, ließen defensiv bis zur Pause kaum noch etwas zu. Da der TSV jedoch offensiv auch selber harmlos blieb, gab es insgesamt kaum Torraumszenen. Weil Pascal Rahn nach Zuspiel von Christian Lange bei einem Konter den Abschluss verpasste (45.), ging es mit der knappen Borntal-Führung in die Pause.

„Wir haben den ersten Abschnitt offen gestaltet, leider ohne klare eigene Chance“, bilanzierte Bad Tennstedts Trainer Markus Thalmann.



Seine Elf übernahm nach Wiederbeginn die Initiative, drückt die Platzherren oftmals in deren Hälfte. Nach einigen Abschlüssen gelingt Lange der vermeintliche Ausgleich, doch er stand dabei im Abseits (69.). Das 1:1 glückte kurz danach, als Robin Pachulsky einen Einwurf in den Strafraum schleuderte und Fabian Kerst per Kopf traf (73.). Die Euphorie der bis dahin besseren Gäste verflüchtigte sich, als die Erfurter fast im Gegenzug durch Maximilian Rast und drei Minuten darauf durch Friebel auf 3:1 stellten (74./77.). Die Niederlage fiel durch zwei weitere Gegentreffer in der Nachspielzeit binnen 60 Sekunden (90.+2) dann sogar noch höher aus.



Nach dem 1:5 (0:1) bei Aufsteiger FC Borntal Erfurt e.V. sind die Bad Tennstedter nun Drittletzter und stehen im kommenden Kellerduell gegen den Vorletzten VfB Artern unter Zugzwang. Die Aufsteiger vom FC Borntal Erfurt hingegen dürfen sich mit 23 Punkten weiter zur Spitzengruppe zählen und sind zum aktuellen Zeitpunkt das Überraschungsteam der Saison.