Bad Soden unter Zugzwang – Abstiegskrimi in der Heppeau

Für die SG Klei/Hun/Doh ist das Heimspiel gegen Barockstadt II mehr als ein sportliches Duell: Trainer Daniel Schmidt steht zum letzten Mal in Hundelshausen an der Seitenlinie. Mit einem Sieg könnte sein Team auf einen Punkt an die Gäste heranrücken – und die Chance auf Platz vier wahren. Die Barockstädter reisen mit breiter Brust an und setzen auf ihre spielerische Qualität.

Formschwache Löwen als Hoffnungsschimmer für SGEL

Die SG Eiterfeld/Leimbach tritt beim Tabellendritten an, doch angesichts der jüngsten Schwächephase der Kasseler Reserve und des Trainerwechsels wittert das Team von Andreas Herzberg seine Chance. Mit einem Punktgewinn könnten wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren werden – zumal die Konkurrenz ebenfalls unter Druck steht.

Letzte Chance für die TSG?

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Bronnzell TSG Sandershausen

Do-or-die-Spiel für die SG Bronnzell: Gegen den direkten Konkurrenten Sandershausen zählen für die Viktoria nur drei Punkte. Trainer Johannes Ihrig macht keinen Hehl daraus, dass alles andere einem vorzeitigen Abstieg gleichkäme. Auch für die Gäste geht es ums Überleben – bei einer Niederlage droht der rechnerische Abstieg bereits an diesem Wochenende.

Eichenzell kann sich entscheidend absetzen

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell OSC Vellmar

Mit einem Heimsieg gegen den OSC Vellmar könnte der FC Britannia Eichenzell einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. Das Restprogramm spricht für die Mannschaft von Romeo Andrijasevic, die mit direkter Konkurrenz noch zwei Sechs-Punkte-Spiele vor der Brust hat. Die personelle Lage bleibt angespannt – doch der Optimismus ist spürbar.

Pflichtaufgabe im Abstiegskampf

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Aulatal SV Buchonia Flieden

Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Aulatal zählt für die Buchonia aus Flieden nur ein Sieg. Trainer Christian Kreß betont, dass der Fokus auf der eigenen Leistung liegt – und fordert von seinem Team ein Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Drei Punkte sind Pflicht, um den Druck auf die Konkurrenz hochzuhalten. Pflichtspiel ohne sportliche Relevanz