Bad Soden stürmt in die Relegation – Last-Minute-Schock in Flieden

Die SG Bad Soden untermauert am 31. Spieltag der Verbandsliga Nord ihre Ambitionen auf den Aufstieg mit einem Kantersieg gegen die SG Aulatal, während SV Flieden im direkten Duell mit FSV Dörnberg in letzter Sekunde zwei Punkte liegen lässt. Der OSC Vellmar siegt souverän und bringt sich in Sicherheit, TSG Sandershausen und KSV Hessen Kassel II trennen sich unentschieden.