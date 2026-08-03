Bad Sobernheims Festung steht, Spielabbruch in Waldböckelheim

Das Spiel zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Gräfenbachtal wurde innerhalb der ersten Halbzeit abgebrochen. Tim Steinbach, Stürmer der SG Gräfenbach verletzte sich in der ersten Halbzeit schwer, folglich der Abbruch vom Offiziellen. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bad Kreuznach. Der erste Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach ist gespielt. Der FC Bad Sobernheim erwischte einen guten Start in die Saison. Das Team um Trainer Murat Yasar gewann als einziges Team zu null und durfte vor heimischer Kulisse während des derzeitigen Sportfestes ein 4:0 gegen den TSV Hargesheim bejubeln.

Karadeniz Bad Kreuznach gelang der Auswärtscoup bei der SG Nordpfalz. Die Mannschaft von Spielertrainer Glody Kuba brachte einen 2:1-Sieg über die Ziellinie. Der Vizemeister der Vorsaison, der VfL Simmertal, drehte das Spiel gegen Aufsteiger SG Disibodenberg und gewann auswärts mit 5:3.

Die Reservemannschaft der SG Weinsheim gewann als einziger Aufsteiger ihr erstes Saisonspiel in der A-Klasse. Dem Meister der Vorsaison gelang ein knapper 2:1-Heimsieg gegen den hochambitionierten TSV Bockenau. Für Aufsteiger FSV Bretzenheim gab es eine weniger schöne Begrüßung in der A-Klasse. Die Mannschaft unterlag auswärts der SG Alsenztal mit 1:9.

Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II lieferte sich mit dem SV Oberhausen einen Schlagabtausch in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Nach sechs Toren in zehn Minuten, einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung für die SG durch Hattrick-Torschütze Hannes König und einem Doppelschlag in der Nachspielzeit für Oberhausen gingen die Mannschaften mit einem 3:3 in die Halbzeit. Den entscheidenden Treffer konnte in der zweiten Halbzeit keines der beiden Teams erzielen, sodass die Partie mit einem Remis endete.

Die zweite Mannschaft der SG Hüffelsheim gewann gegen die Reserve des TuS Hackenheim deutlich mit 7:1. Den Ehrentreffer für den TuS erzielte Spielertrainer Marian Ristow vom Elfmeterpunkt. Das Spiel zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Gräfenbachtal wurde abgebrochen. Gräfenbachtals Spieler Tim Steinbach verletzte sich im regulären Zweikampf schwer am Rücken, wodurch der Spielabbruch vom Schiedsrichter folgte.