Bad Sobernheims Festung steht, Spielabbruch in Waldböckelheim

Bad Kreuznach. Der erste Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach ist gespielt. Der FC Bad Sobernheim erwischte einen guten Start in die Saison. Das Team um Trainer Murat Yasar gewann als einziges Team zu null und durfte vor heimischer Kulisse während des derzeitigen Sportfestes ein 4:0 gegen den TSV Hargesheim bejubeln.
Karadeniz Bad Kreuznach gelang der Auswärtscoup bei der SG Nordpfalz. Die Mannschaft von Spielertrainer Glody Kuba brachte einen 2:1-Sieg über die Ziellinie. Der Vizemeister der Vorsaison, der VfL Simmertal, drehte das Spiel gegen Aufsteiger SG Disibodenberg und gewann auswärts mit 5:3.
Die Reservemannschaft der SG Weinsheim gewann als einziger Aufsteiger ihr erstes Saisonspiel in der A-Klasse. Dem Meister der Vorsaison gelang ein knapper 2:1-Heimsieg gegen den hochambitionierten TSV Bockenau. Für Aufsteiger FSV Bretzenheim gab es eine weniger schöne Begrüßung in der A-Klasse. Die Mannschaft unterlag auswärts der SG Alsenztal mit 1:9.
Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II lieferte sich mit dem SV Oberhausen einen Schlagabtausch in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Nach sechs Toren in zehn Minuten, einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung für die SG durch Hattrick-Torschütze Hannes König und einem Doppelschlag in der Nachspielzeit für Oberhausen gingen die Mannschaften mit einem 3:3 in die Halbzeit. Den entscheidenden Treffer konnte in der zweiten Halbzeit keines der beiden Teams erzielen, sodass die Partie mit einem Remis endete.
Die zweite Mannschaft der SG Hüffelsheim gewann gegen die Reserve des TuS Hackenheim deutlich mit 7:1. Den Ehrentreffer für den TuS erzielte Spielertrainer Marian Ristow vom Elfmeterpunkt. Das Spiel zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Gräfenbachtal wurde abgebrochen. Gräfenbachtals Spieler Tim Steinbach verletzte sich im regulären Zweikampf schwer am Rücken, wodurch der Spielabbruch vom Schiedsrichter folgte.
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Der FC Bad Sobernheim gab als Saisonziel an, zu Hause eine Festung errichten und kein Heimspiel verlieren zu wollen. Damit fing die Mannschaft von Trainer Murat Yasar direkt an und feierte ihren ersten Heimsieg. Für Yasar war das „Zu-null“ wichtig. Die Mannschaft habe das Spiel in der ersten Halbzeit „im Griff gehabt“, sei in der zweiten Hälfte jedoch „vom Gas gegangen“, erklärte er. Trainer Yasar wertete den Sieg als „guten Start aus der Vorbereitung heraus“. Man sehe jetzt „ein Stück mehr“, wo man nach der Vorbereitung stehe.
Vor rund 300 Zuschauern beim laufenden Sportfest brachte Schomburg den FC mit 1:0 in Führung (16.). Luciano und Nitsch legten in der 35. Minute mit ihren Treffern zum 2:0 und 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Giloy in der 89. Minute mit dem Treffer zum 4:0.
Der Spielfilm: 1:0 Schomburg (16.), 2:0 Luciano (35.), Nitsch (35.), 4:0 Giloy (89.)
Den Verlauf des ersten Saisonspiels haben sich die Beteiligten von Waldböckelheim und Gräfenbachtal sicherlich anders vorgestellt. Das Spiel wurde in der 35. Minute aufgrund einer schweren Verletzung unterbrochen. Bei einem Zweikampf landete Gästespieler Tim Steinbach unglücklich auf dem Rücken und verletzte sich schwer, erkläre Simon Schmidt, Trainer des TuS Waldböckelheim. Steinbach wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Das Spiel wurde vom Schiedsrichter nicht mehr angepfiffen. Die Mannschaften einigten sich darauf, die Partie zu verlegen.
Schmidt ordnete den sportlichen Teil ein: "Zuvor hatten wir zwei, drei gute Chancen und hätten in Führung gehen können." Zum Gegner sagte der Trainer des TuS Waldböckelheim: "Gräfenbachtal war immer wieder mit Nadelstiche gefährlich, aber ohne etwas Zwingendes zu haben." Ein neuer Spieltermin soll innerhalb der nächsten 14 Tage gefunden werden. Gräfenbachtal empfängt am kommenden Spieltag die SG Alsenztal und steht damit vor einer weiteren schwere Aufgabe.
Mit einem 9:1-Erfolg feierte die SG Alsenztal einen erfolgreichen Saisonstart gegen den Aufsteiger FSV Bretzenheim. "Wir haben in der ersten Halbzeit den Sack zugemacht", erklärte Lars Weingärtner, Spielertrainer der SG. Zur Halbzeit führte die Mannschaft bereits mit einem 7:0 und verwaltete ihren Vorsprung im zweiten Durchgang, berichtete der Spielertrainer. Der Gegner hatte zur Halbzeit sein Anlaufverhalten verändert, erklärte Weingärtner: "Bretzenheim ist uns in der zweiten Halbzeit vermehrt angelaufen, wodurch wir auch nicht mehr zu vielen Chancen gekommen sind. Bis auf Distanzschüsse haben wir aber nicht viel zugelassen." Weingärtner lobte die Herangehensweise des FSV in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft habe sich nicht aufgegeben.
Weingärtner blickte mit Vorfreude auf die nächste Partie. Im Freitagabendspiel trifft die SG Alsenztal auswärts auf die SG Gräfenbachtal. Für den Trainer ist klar: Auch dieses Spiel soll gewonnen werden.
Tore: 1:0 Weiß (2.), 2:0 Eigentor (5.), 3:0 Weber (15.), 4:0 Weiß (29.), 5:0 Weber (32.), 6:0 Aff (39.), 7:0 Aff (44.), 8:0 Weber (58.), 8:1 Pazarliar (78.), 9:1 Weber (82.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Ofridopoulos (10.), 2:0 Schmidt (22.), 3:0 Stankiewicz (34.), 4:0 Keita (61.), 4:1 Ristow (64.), 5:1 Kappel (84.), 6:1 Keita (86.), 7:1 Michalik (90.)
Tore: 0:1 Müller (9.), 1:1 Wilhelm (9.), 2:1 Steffen (45.), 2:2 Sovtic (56.), 2:3 Tosun (63.), 2:4 Tosun (72.), 2:5 Alt (73.), 3:5 Paulus (90.)
Tore: 1:0 Habel (10.), 1:1 Schiel (32.), 2:1 Rheinländer (61.)
Tore: 0:1 Celik (30.), 0:2 Durmazoglu (66.), 1:2 Kroll (67.)
Tore: 1:0 König (37.), 1:1 Krzyzowski (40.), 2:1 König (41.), 3:1 König (44.), 3:2 Krzyzowski (45+1.), 3:3 Fuchs (45+2.)