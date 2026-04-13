Bad Sobernheim fügt Soonwald die erste Saisonniederlage zu

Der FC Bad Sobernheim bringt Primus SG Soonwald erstmals in dieser Saison zum Fallen. In dieser Szene aus dem Hinspiel räumt FC-Keeper Kay Schotte Torjäger Lukas Gohres ab. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Der TuS Waldböckelheim setzte sich beim SV Medard mit 3:1 durch. Zudem gewann der TSV Hargesheim deutlich mit 14:0 gegen Schlusslicht Bavaria Ebernburg.

Die SG 1946 Hüffelsheim II unterlag indes der SG Nordpfalz mit 1:3. Der VfL Simmertal gewann auswärts bei Karadeniz Bad Kreuznach mit 3:0 und ist nur noch fünf Punkte vom Platz an der Sonne entfernt.

Bereits am Freitagabend setzte sich die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II im Verfolgerduell gegen die SG Alsenztal mit 4:0 durch. Auch der TuS Pfaffen-Schwabenheim II konnte sein Heimspiel mit 2:1 gegen den TuS Hackenheim II gewinnen.

Bad Kreuznach. Der 24. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach brachte eine dicke Überraschung mit sich: Der FC Bad Sobernheim besiegte als erstes Team saisonübergreifend die SG Soonwald mit 2:1.

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Mit einer stark kämpferischen Leistung hat der FC Bad Sobernheim dem bisherigen Tabellenführer SG Soonwald die erste Niederlage beigebracht und sich mit 2:1 durchgesetzt. Die Voraussetzungen dafür waren allerdings alles andere als ideal. „Sechs Jungs waren auf einem Junggesellenabschied in Berlin, dazu kamen noch kurzfristige Absagen“, schilderte FC-Trainer Mareck Dörr die angespannte Personalsituation. Entsprechend defensiv gingen die Hausherren die Partie an, standen tief und arbeiteten sich über Zweikämpfe ins Spiel. Spielerisch war Soonwald überlegen, nutzte einen Abstimmungsfehler zur Führung: Leon Kellerer traf nach einem Konter zum 0:1 (38.). Kurz vor der Pause hatte Pascal Schomburg den Ausgleich auf dem Fuß, traf jedoch nur das Aluminium.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst unverändert, ehe Bad Sobernheim zunehmend mutiger wurde. Der Ausgleich fiel schließlich durch El Houssaine Aoudal, der einen Flankenball in der zweiten Welle sehenswert in den Winkel setzte (73.). Nur wenig später drehte die Heimelf die Partie komplett: Tumaj Dehghan verwandelte einen Foulelfmeter einen Tag vor seinem 37. Geburtstag zum 2:1. In der Schlussphase erhöhte Soonwald den Druck deutlich und kam ebenfalls zu einem Aluminiumtreffer, doch Bad Sobernheim verteidigte mit großem Einsatz den Vorsprung. „Mit dem nötigen Spielglück und dem letzten Willen haben wir alles wegverteidigt“, sagte Dörr. Besonders Torhüter Serhat Frank, eigentlich noch A-Jugendspieler, überzeugte mit einer starken Leistung. Auch Veteran Daniel Baum ackerte über 70 Minuten im Sturm. Am Ende stand ein überraschender Dreier gegen den Spitzenreiter.

Der Spielfilm: 0:1 Kellerer (38.), 1:1 Aoudal (73.), 2:1 Dehghan (81. Foulelfmeter)

„Das war eine absolut überragende erste Hälfte von uns“, zeigte sich Heimtrainer Fabian Müller hochzufrieden. Seine Mannschaft setzte den Gegner früh unter Druck und erspielte sich zahlreiche Chancen. Bereits früh fiel die Führung: Artur Marger traf nach einem abgewehrten Eckball per Spitzkick aus elf Metern zum 1:0 (7.).

Nur wenige Minuten später erhöhte Justus Poli nach schönem Spielzug über die Außenbahn auf 2:0 (15.), ehe er einen Flankenball im Anschluss an eine Ecke wenig später per Kopf zum 3:0 verwertete (22.). Auch das 4:0 fiel nach einem Eckball: David Scherer traf nach per Volley am zweiten Pfosten unter die Latte (42.). Damit fielen drei der vier Treffer nach Ecksituationen. Nach der Pause stellte Alsenztal auf eine Viererkette um und gestaltete die Partie deutlich ausgeglichener. „Da hat man gesehen, warum sie oben stehen. Sie hätten sich zwei Tore verdient gehabt“, offenbarte Müller. Dennoch blieb es beim deutlichen Heimsieg, der auch in der Höhe als verdient bezeichnet werden konnte. Auffällig: Die Gäste mussten komplett auf Einwechslungen verzichten, zudem blieb die faire Partie vor 150 Zuschauern bei Flutlicht ohne Verwarnungen. Mit Blick auf die Tabelle gab Müller die Richtung vor: „Wir wissen, wie schwer unser Restprogramm ist, aber wir wollen alles daransetzen, die Relegation zu erreichen, um nicht am Ende einer langen, kräftezehrenden Saison als Dritter ins Ziel einzulaufen.“

Der Spielfilm: 1:0 Marger (7.), 2:0 Poli (15.), 3:0 Poli (22.), 4:0 Scherer (42.)

Heimtrainer Serkan Kural sah einen ansehnlichen Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, mit hoher Konzentration und vielen gewonnenen Zweikämpfen.“ Zwar hatten die Gäste mehr Ballbesitz, doch die Hausherren überzeugten durch Laufbereitschaft und Disziplin. Nach einer Zeitstrafe für Hackenheim nutzte Pfaffen-Schwabenheim die Überzahl zur Führung: Felix Reiser eroberte den Ball und schickte Emir Celik auf die Reise, der Gästetorhüter Marc Reekers umspielte und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf (38.).

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv und zweikampfbetont. Die Gastgeber verpassten zunächst eine mögliche Vorentscheidung bei zwei Kontergelegenheiten, ehe Hackenheim zum Ausgleich kam: Marian Ristow traf nach einem abgewehrten Eckball sehenswert aus der Distanz zum 1:1 (65.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten, nachdem zum Hakenheimer Überfluss Michael Gilles die Ampelkarte quittierte (72.). Nach einer Ecke parierte der Reekers zunächst mehrfach stark. Doch Aykut Sagir, erst wenige Minuten zuvor eingewechselt und nach langer Pause zurück auf dem Platz, staubte im dritten Versuch zum 2:1 ab (80.). In der Schlussphase warf Hackenheim alles nach vorn, konnte jedoch auch nach einer Zeitstrafe gegen die Hausherren (Finn Wolf) keine entscheidenden Akzente mehr setzen. „Wir haben das sehr klug verteidigt“, lobte Kural. Insgesamt sei der Sieg aufgrund der vielen gewonnenen Zweikämpfe und des Spielverlaufs verdient gewesen im Kampf um den Klassenerhalt. Mit Blick auf die schwierige Personalsituation und den Saisonendspurt sagt Kural: „Die Prio liegt bei uns aktuell auf der 1. Mannschaft, die von der Bezirksliga nicht absteigen darf bzw. soll. Wir werden indes weiterhin alles versuchen, um weiter zu punkten, und wenn es am Ende nicht reichen sollte, dann ist es so."

Der Spielfilm: 1:0 Celik (38.), 1:1 Ristow (65.), 2:1 Sagir (80.)

Die weiteren Partien im Steno:

Tore: 0:1 Frick (8.), 0:2 Frick (26.), 0:3 Luy (34.), 1:3 Staub (86. Foulelfmeter)

Tore: 0:1 Thomas (10.), 0:2 Zukowski (30.), 0:3 Dag (49. Foulelfmeter)

Tore: 0:1 Fey (5.), 0:2 Gätcke (17.), 1:2 Raab (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Fey (85.)