Bad Schussenried: "Alle haben hart für diese Meisterschaft gearbeitet"

Nach einer perfekten Saison in der Bezirksliga wagt der FV Bad Schussenried den Schritt in die Landesliga. Trainer Martin Schmid gibt einen Ausblick – und hofft auf einen schnellen Klassenerhalt.

Mit der Saison 2024/2025 zeigte sich Martin Schmid durchweg zufrieden. Der FV Bad Schussenried hatte sich mit konstant guten Leistungen den ersten Platz in der Bezirksliga Oberschwaben gesichert und sich in der Aufstiegsrunde durchgesetzt. „Alle haben hart für diese Meisterschaft gearbeitet und dann ist es in der Aufstiegsrunde nahezu perfekt gelaufen“, resümierte der Coach. Der Aufstieg in die Landesliga war die verdiente Krönung einer intensiven Spielzeit.

In der Vorbereitung auf die Landesligasaison 2025/2026 gibt es beim FV Bad Schussenried keine große Höhepunkte. Martin Schmid erklärt: „Wir werden versuchen, den Schwung der letzten Runde mitzunehmen.“ Der Fokus liegt damit klar auf Kontinuität und einem sauberen Übergang in die neue Liga. Das Vertrauen in die eingespielten Abläufe scheint groß.

Keine Einzelspieler im Fokus

Wenn es um herausragende Akteure geht, bleibt Schmid bewusst zurückhaltend: „Nein“, lautet seine knappe Antwort auf die Frage nach individuellen Lobeshymnen.

Ziel: Klassenerhalt so früh wie möglich

Die Marschroute für die neue Runde ist klar: „Als Aufsteiger kann es nur darum gehen, möglichst schnell den Klassenerhalt klar zu machen“, so Schmid. Für die Mannschaft bedeutet das: frühzeitig Punkte sammeln, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Ein breites Favoritenfeld

Einen klaren Favoriten in der Landesliga Staffel 4 sieht Schmid nicht: „Es ist aber mit Sicherheit wieder mit den Mannschaften zu rechnen, die letztes Jahr schon ganz vorne gestanden sind.“ Die Ausgeglichenheit der Liga wird zur Herausforderung für alle Teams – insbesondere für die Neulinge.

Zwei gezielte Verstärkungen

Auf dem Transfermarkt hat der FV Bad Schussenried punktuell nachgelegt. Mit Tom Jaufmann (vom SV Renhardsweiler) und Noah Gebhart (aus der A-Jugend des FC Pfullendorf) stoßen zwei neue Spieler zum Team.

Relegation ja – aber mit kürzerer Saison

In Sachen Relegation hat Martin Schmid eine klare Meinung: „Relegationsspiele sind für die Vereine und Spieler immer ein riesiges Highlight.“ Er befürwortet den Erhalt dieser besonderen Entscheidungsspiele, merkt aber auch an, dass die Dauer der Saison zu lang sei. „Die heutige Generation an Fußballern ist nicht mehr bereit, so viel Zeit in Fußball zu investieren.“ Sein Vorschlag: kleinere Staffelgrößen und dadurch eine bessere Regeneration im Sommer.

Der FV Bad Schussenried steht vor einer spannenden Aufgabe. Mit dem Selbstbewusstsein eines Aufsteigers und einer gesunden Portion Realismus möchte Trainer Martin Schmid den Klassenerhalt frühzeitig sichern.