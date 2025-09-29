Bad Saulgau überrascht SGM Ringschnait, Unentschieden im Spitzenspiel



Ein packendes Spiel boten die beiden Teams: Manuel Münst traf in der 34. Minute für die Gäste, ehe Fabian Kramer (49., Eigentor), Aldin Delic (54., Foulelfmeter) und Adrian Riedesser (61.) die Partie drehten. Münst verkürzte noch in der 73. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es etwas überraschend nicht mehr. Bad Saulgau verschafft sich mit 8 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf, Ringschnait bleibt mit 19 Punkten Zweiter.

Die Gastgeber legten furios los und entschieden die Partie in den ersten Minuten: Jonas Sproll (5.) und Lennart Schmid (7.) sorgten für den Endstand. Sulmetingen gelang es danach nicht mehr ein Tor zu erzielen. Eberhardzell holte mit diesem Sieg die ersten drei Punkte der Saison und steht nun bei 6 Zählern auf Rang 16. Sulmetingen belgegt mit 10 Punkten Rang 11.

Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spitzenspiel. Tobias Knoll brachte Kirchberg in der 16. Minute in Führung, doch Nick Khokhlov glich postwendend in der 17. Minute aus. In der Folge wollte keinem Team mehr der entscheidende Siegtreffer gelingen. Kirchberg bleibt mit 17 Punkten Dritter, Tabellenführer Mengen verteidigt mit 22 Punkten seine Spitzenposition und gab erstmals Punkte ab.

Die Gäste führten durch Marcus Rothenbacher (43.) und Michael Kienle (48.) mit 0:2, ehe Hundersingen zurückschlug. Jochen Gulde (70.) und Dennis Heiss (75.) stellten den Ausgleich her. Am Ende blieb es beim Remis. Hundersingen rangiert mit 10 Punkten auf Platz zehn, Steinhausen mit 4 Punkten auf Rang 17.

In einer umkämpften Partie brachte Marcel Weber die Gäste in der 70. Minute in Führung. Pascal Volz erhöhte per Foulelfmeter in der 84. Minute zum entscheidenden 0:2. Rot blieb damit erneut punktlos und ist weiterhing Letzter. Uttenweiler klettert mit 11 Zählern auf Rang acht.

Das Derby zwischen dem SV Hohentengen und dem SV Sigmaringen endete torlos. Der SV Sigmaringen wartet damit nun schon seite drei Spielen auf den nächsten Dreier. Hohentengen steht nun mit 11 Punkten auf Rang sieben, Sigmaringen belegt mit 15 Punkten Platz fünf.

Ein spätes Tor entschied das Duell: Jonathan Hummler traf in der 86. Minute per Kopf zum Sieg für die Gäste. Für den TSV war es der dritte Sieg in Folge, für Blönried hingegen die vierte Niederlage in Folge. Blönried belegt mit 7 Punkten Platz 15, Ummendorf festigt mit 18 Zählern Rang drei.







