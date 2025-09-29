 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Bad Saulgau überrascht SGM Ringschnait, Unentschieden im Spitzenspiel

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 8. Spieltags

Der achte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben brachte auch Überraschungen mit sich. Tabellenführer FC Mengen musste sich in Kirchberg mit einem 1:1 begnügen, während Verfolger Ringschnait beim 2:3 in Bad Saulgau die erste Niederlage hinnehmen musste. Eberhardzell feierte beim 2:0 gegen Sulmetingen den ersten Saisonsieg, Ochsenhausen und Uttenweiler sammelten wichtige Punkte. Hundersingen und Steinhausen trennten sich nach einem packenden Schlagabtausch 2:2, während Ummendorf in Blönried spät den Sieg erzwang.

---

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
Abgesagt

Das Spiel zwischen der SG Ertingen/Binzwangen und dem Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen wurde abgesagt. Die Gäste teilen dies dazu auf Instagram mit: "Das heute Abend angesetzte Spiel unserer I. Mannschaft bei der SG Ertingen/Binzwangen wurde soeben aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt."

---

Sa., 27.09.2025, 16:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
2
0
Abpfiff

Erst in der Schlussphase machten die Hausherren alles klar: Mike Jansen traf in der 73. Minute zum 1:0, ehe Marcel Schad in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung sorgte. Gutenzell versäumte es vor allem in der ersten Halbzeit seine Chancen zu nutzen. Ochsenhausen belegt nun mit 10 Punkten Platz neun, Gutenzell rutscht mit 9 Punkten auf Rang zwölf ab.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
3
2
Abpfiff

Ein packendes Spiel boten die beiden Teams: Manuel Münst traf in der 34. Minute für die Gäste, ehe Fabian Kramer (49., Eigentor), Aldin Delic (54., Foulelfmeter) und Adrian Riedesser (61.) die Partie drehten. Münst verkürzte noch in der 73. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es etwas überraschend nicht mehr. Bad Saulgau verschafft sich mit 8 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf, Ringschnait bleibt mit 19 Punkten Zweiter.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
2
0
Abpfiff

Die Gastgeber legten furios los und entschieden die Partie in den ersten Minuten: Jonas Sproll (5.) und Lennart Schmid (7.) sorgten für den Endstand. Sulmetingen gelang es danach nicht mehr ein Tor zu erzielen. Eberhardzell holte mit diesem Sieg die ersten drei Punkte der Saison und steht nun bei 6 Zählern auf Rang 16. Sulmetingen belgegt mit 10 Punkten Rang 11.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FC Mengen
FC MengenMengen
1
1
Abpfiff

Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spitzenspiel. Tobias Knoll brachte Kirchberg in der 16. Minute in Führung, doch Nick Khokhlov glich postwendend in der 17. Minute aus. In der Folge wollte keinem Team mehr der entscheidende Siegtreffer gelingen. Kirchberg bleibt mit 17 Punkten Dritter, Tabellenführer Mengen verteidigt mit 22 Punkten seine Spitzenposition und gab erstmals Punkte ab.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
2
2
Abpfiff

Die Gäste führten durch Marcus Rothenbacher (43.) und Michael Kienle (48.) mit 0:2, ehe Hundersingen zurückschlug. Jochen Gulde (70.) und Dennis Heiss (75.) stellten den Ausgleich her. Am Ende blieb es beim Remis. Hundersingen rangiert mit 10 Punkten auf Platz zehn, Steinhausen mit 4 Punkten auf Rang 17.
---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
0
2
Abpfiff

In einer umkämpften Partie brachte Marcel Weber die Gäste in der 70. Minute in Führung. Pascal Volz erhöhte per Foulelfmeter in der 84. Minute zum entscheidenden 0:2. Rot blieb damit erneut punktlos und ist weiterhing Letzter. Uttenweiler klettert mit 11 Zählern auf Rang acht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
0
0
Abpfiff

Das Derby zwischen dem SV Hohentengen und dem SV Sigmaringen endete torlos. Der SV Sigmaringen wartet damit nun schon seite drei Spielen auf den nächsten Dreier. Hohentengen steht nun mit 11 Punkten auf Rang sieben, Sigmaringen belegt mit 15 Punkten Platz fünf.
---

Gestern, 17:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
0
1
Abpfiff

Ein spätes Tor entschied das Duell: Jonathan Hummler traf in der 86. Minute per Kopf zum Sieg für die Gäste. Für den TSV war es der dritte Sieg in Folge, für Blönried hingegen die vierte Niederlage in Folge. Blönried belegt mit 7 Punkten Platz 15, Ummendorf festigt mit 18 Zählern Rang drei.



