„Bad Säckingen die Suppe zu versalzen, wäre nicht schlecht“

fupa: Demzufolge gilt es über neunzig Minuten hochkonzentriert zu sein?

Ferrari: Ja, das sehe ich schon so, gerade gegen diese starke Offensive.

fupa: Können Sie etwas über die Aufstellung verraten?

Ferrari: Da gibt es ja keine Geheimnisse bei uns. Es heißt immer, wir bekämen viele Spieler von der ersten Mannschaft, aber in letzter Zeit haben wir immer die gleiche Mannschaft aufgeboten, da die erste Mannschaft auch noch ihr Ziel erreichen will und niemanden abgeben konnte. Ionatan Baldean, Muhammed Al Bayati und Salvatore Lombardo spielen ja eher bei uns als in der Ersten, auch wenn sie mit der Ersten trainieren.

fupa: Laufenburg könnte im Rennen um die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrunde das Zünglein an der Waage spielen. Ist das eine zusätzliche Motivation, wenn es ins Spiel geht?

Ferrari: Wir haben schon auch unsere eigenen Ziele. Zu Saisonbeginn wollten wir so lange wie möglich um Platz zwei mitspielen. Dieser Traum ist durch die Niederlagen gegen Rheintal und Weilheim aber geplatzt. Nun ist unser Ziel, noch Platz sechs zu erreichen. Die Aussichten sind gut, weil wir noch ein Direktspiel gegen Unteralpfen haben. Aber erst einmal haben wir das Derby. Und Bad Säckingen die Suppe zu versalzen, wäre auch nicht schlecht.

fupa: Werfen wir einen Blick voraus! Die Mannschaft bleibt in der kommenden Saison weitgehend zusammen, vielleicht an ein paar Positionen ergänzt. Was kann im nächsten Jahr erreicht werden?

Ferrari: Zunächst einmal wollen wir uns weiterentwickeln und vor allem unser Spielsystem beherrschen. Wir haben gesehen, dass wir defensiv etwas schwächeln, daher sehen mein Co-Trainer Carlos (Santos Silva) und ich uns nach den entsprechenden Spielern um. Ich hoffe, dass Carlos mit seinen 44 Jahren nicht mehr wegen der Personalnot bei uns spielen muss – allenfalls in Teileinsätzen. Mein persönliches Ziel – nicht das des Vereins – wäre schon der Sprung in die Bezirksliga. Vor allem wenn unsere Erste aufsteigt, sollte keine große Differenz zwischen den beiden Teams entstehen.

Fabio Ferraris Spieltag-Tipps:

SV Rheintal – FC Erzingen

Samstag, 15 Uhr (Sportplatz Küssaberg-Rheinheim)

Ein heißes Spiel, beide haben noch die Chance auf den zweiten Platz. Rheintal spielt zu Hause nicht schlecht. Gegen uns sind sie in den ersten zwanzig Minuten wie entfesselt auf uns los und haben zwei Tore erzielt, aber dann waren wir die dominante Elf. Ich schätze, dass die starke Erzinger Mannschaft gewinnen kann, aber sie ist für mich auch eine Wundertüte. 2:2.

SV Unteralpfen – FC Bergalingen

Samstag, 17 Uhr

Das sind genau die zwei Gegner, vor denen ich am Ende in der Tabelle stehen will. Unteralpfen spielt eine ganz starke Rückrunde, von Bergalingen bin ich dagegen negativ überrascht; ich dachte, die würden lange vorne dabeibleiben. Daher tippe ich auf ein knappes 2:1.

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – SG Weilheim-Gurtweil

Samstag, 18 Uhr (Sportplatz Häusern)

Gegen Höchenschwand haben wir zuletzt gespielt. Auch wenn ihr Trainer Giuseppe Pavano gerne sagt, dass sie immer viele Chancen haben, hatte ich nie Angst, das Spiel zu verlieren. Dazu entwickelt Höchenschwand einfach zu wenig Druck. Sie spielen beileibe keinen schlechten Fußball, aber der absolute Wille zu siegen fehlt ihnen etwas. Weilheim ist auswärts nicht so stark – wir haben unser Heimspiel gegen sie erst in den letzten zehn Minuten verloren (1:2) –, aber sie stehen sehr gut. 0:2.

SV Eggingen – SpVgg. Andelsbach

Sonntag, 15 Uhr

In meinen Augen ist Eggingen die schwächste Mannschaft der Liga, hat kein wirkliches System, arbeitet viel mit weiten Bällen. Gegen uns haben sie nur gepunktet, weil wir blöd waren – das Spiel werde ich nie vergessen, wir sind total arrogant aufgetreten. Andelsbach steht zu weit hinten, ich hätte gedacht, dass sie weiter vorne zu finden wären. 0:3.

VfR Horheim-Schwerzen – SV Albbruck

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Horheim)

Das ist die letzte Chance für Albbruck. Horheim-Schwerzen ist schon abgeschlagen – sie bekommen zu viele Tore. Daher wird Albbruck gewinnen. 1:4.

FC Geißlingen – SG Stühlingen/Weizen

Sonntag, 15 Uhr

Geißlingen spielt keinen schlechten Fußball. Sie spielen eine gute Rückrunde, sieht man von den letzten zwei Wochen ab, und haben sich gerettet. Stühlingen wird das Spiel gewinnen und könnte sich damit die Meisterschaft holen. 1:3.

FC 08 Bad Säckingen – SV 08 Laufenburg II

Sonntag, 15.30 Uhr (Hochrhein-Stadion Bad Säckingen)

Ein sehr schwieriges Spiel: Bad Säckingen ist gut in Form und will den zweiten Platz holen. Aber ich will nie verlieren. Ich tippe dieses Spiel nicht gerne, traue mich aber: 0:1. Jeder muss aber konzentriert spielen und für den anderen laufen. Wenn wir den Druck wie in der Vorrunde aufbauen – was uns in der Rückrunde zu selten gelungen ist –, ist es möglich.