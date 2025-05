Der 30. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems wartet und mit ihm einige packende Begegnungen. Spitzenreiter VfR Voxtrup will beweisen, dass er nach dem Sieg in Neuenkirchen zurück in der Spur ist, was auch nötig sein wird, denn die Verfolger sind gut drauf und lauern. Im Tabellenkeller tun sich die Aufsteiger weiter schwer und brauchen jeden Zähler. Wir zeigen euch, auf welche Partien ihr euch am Wochenende freuen dürft.