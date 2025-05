Der Hagener SV feierte vor heimischer Kulisse die Big-Points und darf Richtung Klassenerhalt schielen. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gastgeber in Führung und hatten dann eine richtig lange Partie vor sich. Der erlösende Treffer fiel erst in in der 82. Spielminute. Für Bad Laer ist es die dritte Niederlage in Serie, womit das kommende Spiel gegen Hilter zum absoluten Schicksalsspiel wird.