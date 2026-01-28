Bad Rothenfelde gibt das Tempo vor Trainer Marko Tredup lobt Entwicklung, Kaderstruktur und Winterarbeit beim Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5 von red · Heute, 19:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Rothenfelde führt die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5 nach achtzehn Spielen an. Vierzehn Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen bedeuten vierundvierzig Punkte und die beste Ausgangslage im Titelrennen. Trainer Marko Tredup zeigt sich mit der bisherigen Saison sehr zufrieden, betont aber vor allem die langfristige Ausrichtung der Arbeit.

„Erstmal sehr positiv“, sagt Tredup. „Wir haben viele junge Leute dazubekommen, Qualität hinzugewonnen und darauf geachtet, dass sie ins Team passen. Dafür haben wir viele Gespräche geführt.“ Eine gute Serie sei durchaus erwartbar gewesen, dass es aber so gut laufe, habe ihn selbst überrascht. Als Schlüsselmoment nennt der Coach vor allem das Spiel gegen Blau-Weiss Hollage. „Gerade mit der Vergangenheit aus der letzten Saison war das Hollage-Spiel ganz vorneweg. Es war ein schönes Spiel“, so Tredup. Bad Rothenfelde gewann dieses Duell und setzte damit ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.