Bad Rothenfelde gibt das Tempo vor

Der SV Bad Rothenfelde führt die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5 nach achtzehn Spielen an. Vierzehn Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen bedeuten vierundvierzig Punkte und die beste Ausgangslage im Titelrennen. Trainer Marko Tredup zeigt sich mit der bisherigen Saison sehr zufrieden, betont aber vor allem die langfristige Ausrichtung der Arbeit.
„Erstmal sehr positiv“, sagt Tredup. „Wir haben viele junge Leute dazubekommen, Qualität hinzugewonnen und darauf geachtet, dass sie ins Team passen. Dafür haben wir viele Gespräche geführt.“ Eine gute Serie sei durchaus erwartbar gewesen, dass es aber so gut laufe, habe ihn selbst überrascht.
Als Schlüsselmoment nennt der Coach vor allem das Spiel gegen Blau-Weiss Hollage. „Gerade mit der Vergangenheit aus der letzten Saison war das Hollage-Spiel ganz vorneweg. Es war ein schönes Spiel“, so Tredup. Bad Rothenfelde gewann dieses Duell und setzte damit ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Wintervorbereitung. „Wir haben hier immer eine lange Winterpause. Da geht es darum, eine Grundfitness zu bekommen und nach sechs Wochen wieder auf einem hohen Niveau zu sein.“ Gerade mit vier Neuzugängen sei es wichtig gewesen, die Abläufe schnell zu verinnerlichen. „Da lernt man nie aus. Aber die Neuen passen nahtlos in unsere Mannschaft.“
Trotz der starken Hinserie sieht Tredup weiterhin Entwicklungspotenzial. „Wir haben auch Spiele verloren und Fehler gemacht, die sofort vom Gegner ausgenutzt wurden. Das spricht für die Qualität der Mannschaften in dieser Liga.“ Entscheidend sei, dass sich die Spieler weiterentwickeln. „Wenn die Jungs den nächsten Schritt machen, bin ich komplett zufrieden. Wir denken nicht nur bis Mai, sondern wollen diese Mannschaft insgesamt weiter voranbringen.“