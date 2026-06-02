Bad Rothenfelde gelingt Last-Minute-Treffer beim 3:3 im Kreisligaspiel

Auch heute war das wieder zu sehen: Der Gegner macht aus wenigen Chancen seine Tore, inklusive eines Eigentors auf unserer Seite in der 90. Minute. Dennoch lassen wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen und zeigen einmal mehr unseren Charakter. Zur Halbzeit gehen wir in die Kabine und sagen uns: „Wir drehen das Spiel noch.“ Und genau das machen wir. Am Ende lassen wir uns zwar die 52 Punkte noch vom Brot nehmen und beenden auch diese Saison mit 50 Punkten, aber damit können wir leben.
Was diese Mannschaft auszeichnet, ist ihre Moral. Egal, wie die Situation aussieht, wir geben uns nie auf. Darauf können wir stolz sein.Ein besonderer Dank gilt allen Abgängen. Danke für euren Einsatz, eure Bereitschaft und eure Loyalität über die gesamte Saison hinweg. Meinem Sechser Jonas Diekmann wünsche ich nach all den gefahrenen Kilometern für den BSV sportlich wie privat nur das Beste. Danke für deinen Einsatz und deine Verlässlichkeit – das wussten wir immer zu schätzen. Meinem Innenverteidiger Robin Bick, für mich einer der besten Innenverteidiger der Kreisliga, wünsche ich ebenfalls von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und Glück im privaten Bereich. Es war mir eine Freude, mit dir sowohl als Spieler als auch später als Trainer beim BSV zusammenarbeiten zu dürfen. Danke für die gemeinsame Zeit und die vielen Erlebnisse. Aus meiner Sicht endet diese Reise viel zu früh, aber den wohlverdienten Fußballruhestand hast du dir mehr als verdient.
Danke, Männer. Ihr habt euren Teil zur Geschichte dieser Mannschaft beigetragen und werdet immer ein Teil davon bleiben. Wir sehen uns dann alle in der neuen Saison.