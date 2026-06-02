Bad Rothenfelde gelingt Last-Minute-Treffer beim 3:3 im Kreisligaspiel

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der BSV Holzhausen trennte sich in seinem letzten Kreisligaspiel der aktuellen Saison mit vielen Highlights vom Tabellennachbarn SV Bad Rothenfelde II mit einem insgesamt verdienten 3:3-Unentschieden. Den frühen 0:2-Halbzeit-Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Michael Brand zur 3:2-Führung, kassierte aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer.

"In der ersten Halbzeit haben wir unseren Matchplan optimal umgesetzt und Holzhausen zweimal ausgekontert. In der zweiten Halbzeit verpassen wir es, das 3:0 zu machen. Dadurch kam Holzhausen wieder besser ins Spiel und hat dann verdient geführt. Am Ende gelingt uns noch der Ausgleich. Insgesamt ein verdientes Unentschieden,“ lautet das Statement von Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch einmal auf das Drumherum zu schauen – auf die Menschen, die diese Saison geprägt haben.Zum letzten Spiel der Saison möchte ich zunächst allen danken, die heute ihre Karriere als aktive Fußballer beim BSV beendet haben. Es war am Ende eine tolle Saison. Wenn man ehrlich ist, haben wir unterwegs einige Punkte liegen lassen. Die Rückrunde hat aber gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt und was vielleicht sogar möglich gewesen wäre.

Michael Brand bleibt in der nächsten Saison Trainer beim BSV Holzhausen – Foto: Fupa

Auch heute war das wieder zu sehen: Der Gegner macht aus wenigen Chancen seine Tore, inklusive eines Eigentors auf unserer Seite in der 90. Minute. Dennoch lassen wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen und zeigen einmal mehr unseren Charakter. Zur Halbzeit gehen wir in die Kabine und sagen uns: „Wir drehen das Spiel noch.“ Und genau das machen wir. Am Ende lassen wir uns zwar die 52 Punkte noch vom Brot nehmen und beenden auch diese Saison mit 50 Punkten, aber damit können wir leben.