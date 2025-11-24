Bad Lobenstein mit starkem Lebenszeichen

Nach den beiden deftigen Pleiten zuletzt wurde von den Koseltalern eine Reaktion erwartet, und diese zeigten sie in Stadtroda in beeindruckender Manier. Trainer Riccardo Aust stellte seine Taktik wieder auf ein 4-2-1-3 um Dies sollte der erste Schlüssel zum Erfolg werden. Vor allem auch, weil die neuformierte Viererkette mit Leon Möschwitzer, Daniel Dittmar, Simon Dittmar und Tim Gössinger ein ganz starkes Spiel zeigte und sich die gesamte Mannschaft taktisch diszipliniert und ungemein kampfstark präsentierte.

Im Spiel merkte man der Mannschaft von der ersten Minute an, dass sie am heutigen Tag den Bock umstoßen und endlich wieder dreifach punkten wollte. Bereits in der siebten Minute verfehlte Markus Baer mit einem satten Schuss aus 20 Metern nur knapp das Gehäuse und nur eine Minute später scheiterte Lucas Scholz am stark reagierenden Keeper der Gastgeber. Beim darauf folgenden Eckball war es dann endlich so weit und der VfR belohnte sich für eine starke Anfangsphase. Die präzise getretene Ecke von Tom Becker verwandelte Leon Möschwitzer mit einer sehenswerten Direktabnahme zur verdienten Führung. Danach eine kurze Schrecksekunde vor dem VfR- Gehäuse, als nach einer unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum der Ball plötzlich auf der Latte landete. Im Anschluss an diesen Schreckmoment spielte aber wieder nur der VfR. So scheiterte diesmal Sebastian Mai am erneut stark reagierenden Torhüter und in der 45. Minute zielte er aus aussichtsreicher Position knapp am linken Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit wurde dann der Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt, aber ein strammer Schuss der Stadtrodaer aus 16 Metern landete zum Glück erneut an der Torlatte.

Auch in Halbzeit zwei beherrschten die Kurstädter eindeutig Spiel und Gegner. Nachdem Lucas Scholz in Minute 57 mit schönem Freistoß am Torwart scheiterte, brachte Tom Becker den folgenden Eckball wieder gefährlich vors Tor und fand Maurice Junge, welcher eiskalt zum 0:2 verwandelte. Und anders als in den letzten Spielen, spielten die Koseltaler die restlichen Minuten souverän herunter. Man gestattete den Gastgebern nur zwei Halbchancen und blieb selbst immer kreuzgefährlich. So scheiterten zum Beispiel Maurice Junge am Torhüter und ein schöner Heber von Oliver Hölzel landete an der einheimischen Torlatte. Somit blieb es am Ende des von Schiedsrichter Markus Eddel souverän geleiteten Spiels beim hochverdienten Auswärtssieg des VfR Bad Lobenstein, welcher im anstehenden Abstiegskampf ein deutliches Achtungszeichen setzte. Mit dieser Einstellung ist im folgenden Heimspiel gegen den Tabellenfünften Chemie Kahla am nächsten Samstag auch alles drin, um weiteren Boden gut zu machen.