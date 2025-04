Bad Lippspringe schon vorzeitig Meister und zieht ins Pokalfinale ein

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 3 konnte BV Bad Lippspringe bereits am Donnerstag vorzeitig zum Meister gekrönt werden. Dahinter tobt der Kampf um die besten Verfolgerplätze und um den Klassenerhalt. Für Höxter, Horn, Asemissen und Fürstenau/Bödexen zählen im Saisonendspurt nur noch Punkte. Der 24. Spieltag bietet reichlich Zündstoff – auf allen Ebenen

Doch Dringenberg spielte weiter mutig nach vorne und belohnte sich erneut: Nick Neumann (23.) und Marc Schuster mit seinem zweiten Treffer (44.) sorgten für eine 4:2-Führung. Zwar brachte Kaiser mit seinem zweiten Tor noch vor der Pause den FSV auf 3:4 heran (45.+1), doch in der zweiten Hälfte dominierte der Gast das Geschehen. Moritz Spieker (58.) und Patrick Stiewe (63.) machten alles klar. Der FSV hatte dem Offensivdrang der Dringenberger nichts mehr entgegenzusetzen – auch nicht nach der Gelb-Roten Karte für Louis Downes in der 88. Minute.

Dabei begann die Partie für die Gastgeber nach Maß: Alessandro Busacca traf bereits in der ersten Minute zur Führung. Doch die Antwort der Gäste aus Dringenberg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten Noah Albrecht (5.) und Marc Schuster (6.) die Partie, ehe Stephan Kaiser in der 8. Minute zum 2:2 ausglich – das zweite Tor in einer atemberaubenden Anfangsphase.

BV Bad Lippspringe – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen (Sonntag 15:00 Uhr)

Der BV Bad Lippspringe hat es geschafft: Noch vor dem Anpfiff am Sonntag steht der souveräne Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 3 als vorzeitiger Meister fest. Möglich gemacht hat das die eben genannte 3:6-Niederlage des Verfolgers FSV Bad Wünnenberg/L. gegen SV Dringenberg. Gleichzeitig zog Bad Lippspringe mit einem 3:0 Heimsieg gegen den Landesligisten Hövelhofer SV sogar in das Kreispokal Finale ein. Dort erwartet man mit dem SF DFK Mastbruch einen weiteren Landesligisten. Mit nun 65 Punkten aus 23 Spielen und satten 25 Zählern Vorsprung ist Bad Lippspringe nicht mehr einzuholen – die Rückkehr in die Landesliga ist perfekt.

Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft dürfte das Heimspiel gegen den Drittletzten FC Peckelsheim/Eissen/Löwen am Sonntag (15:00 Uhr) kaum an Ernsthaftigkeit verlieren. Nach dem furiosen 6:0-Sieg in Dringenberg will der ungeschlagene Spitzenreiter die Serie ausbauen und die Aufstiegsfeier mit einem weiteren Erfolg untermauern.





Für Gäste-Trainer Matthias Rebmann ist die Aufgabe in Lippspringe die „denkbar schwerste“: „Vielleicht ist es für uns aber auch eigentlich was Gutes, was uns passieren kann. Wir können da eigentlich ganz befreit aufspielen.“ Der Underdog will aus einer kompakten Defensive agieren und hofft auf Konterchancen: „Ich glaube, es hat uns eigentlich immer ganz gut gelegen, wenn eine Mannschaft das Spiel machen musste. Dadurch gibt es immer wieder Räume in deren Rücken. Das wollen wir nutzen.“



Rebmann: “Favoritenrolle ist klar verteilt - wir wollen unsere Chance nutzen“

Personell ist die Lage beim FC nicht gerade optimal. Mit Julius Gockeln fällt ein Schlüsselspieler längerfristig aus, zudem fehlen am Wochenende Christopher Wendehals (berufsbedingt) und Jan Schröder (Urlaub). „Der Kader ist eng gestrickt, mit wenig Auswechselmöglichkeiten. Aber gut, das kennen wir jetzt schon seit Wochen“, so Rebmann.

Die Favoritenrolle sieht er klar beim Gastgeber, warnt jedoch davor, das Spiel kampflos abzuschenken: „Wir wollen sehen, dass wir die Köpfe oben behalten, uns dagegenstemmen und ein gutes Spiel machen. Das ist ganz, ganz wichtig.“Ein weiterer Gala-Auftritt des neuen Meisters liegt in der Luft – doch auch für Peckelsheim steht viel auf dem Spiel. Jeder Punkt zählt im Abstiegskampf.