Bad Laer schlägt Hollage II mit 3:1 Seete, Massmann und Rinklage treffen beim verdienten Heimerfolg des SV Bad Laer gegen Hollage II. von Michael Eggert · Heute, 00:30 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Laer hat am dritten Spieltag der Bezirksliga den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen Aufsteiger BW Hollage II setzte sich die Mannschaft auf heimischem Platz mit 3:1 durch und kletterte damit auf den zweiten Tabellenplatz. Hollage II bleibt trotz der Niederlage knapp über dem Strich.

Kurz vor der Pause brachte Yannik Seete die Gastgeber mit einem Foulelfmeter in Führung. Nico Kötter war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Seete ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:0. Direkt nach Wiederanpfiff schlug Hollage II zurück. Mario Hübsch fasste sich ein Herz und erzielte mit einem Distanzschuss den 1:1-Ausgleich.

Mario Hübsch erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich für BW Hollage II – Foto: Fupa

Mitte der zweiten Halbzeit ging Bad Laer erneut in Führung. Nach einer Flanke von Nico Kötter war Dominik Massmann mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 2:1. In der Schlussphase machte Nicklas Rinklage schließlich den Deckel auf die Partie. Nach einem Eckball erzielte er ebenfalls per Kopf den Treffer zum 3:1-Endstand. Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SV Bad Laer, der allerdings um ein Tor zu hoch ausfiel. Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat sich Bad Laer damit zunächst im oberen Tabellendrittel festgesetzt.