Bad Krozingen reißt das Ruder herum Ihringen/Wasenweiler verabschiedet sich mit einem 4:0 in die Winterpause +++ Vier Vereine gehen in die Verlängerung +++ SV Mundingen schießt sich warm

Ex-Landesligist Bad Krozingen konnte seine Aussichten durch das 3:1 gegen Solvay Freiburg verbessern. Die Kurstädter zogen in der Tabelle an der SG Simonswald/Obersimonswald, die das Heimspiel gegen St. Georgen in der Nachspielzeit verlor. Nun geht es in die wohlverdiente Winterpause, vier Vereine müssen aber noch „nachsitzen“: Die SG Freiamt-Ottoschwanden geht nach dem harterkämpften 1:1 in Wildtal personell geschwächt ins Nachholspiel gegen Reute, der SV Mundingen hat sich regelrecht warmgeschossen für das Duell gegen Biengen.

Spannende Partie mit leistungsgerechtem Unentschieden

Was Jan Ernst, den Trainer der SG Freiamt-Ottoschwanden, nach dem 1:1 gegen Gundelfingen/Wildtal am meisten ärgerte, waren die Verletzung von Nico Gerber (Verdacht auf Bänderriss) und die Gelb-Rote Karte gegen Hannes Kölblin. Die Personallage hat sich dadurch vor dem Nachholspiel gegen den SC Reute (Mittwoch, 19 Uhr) nochmals verschärft. Mit dem Auftritt seiner Elf sei Ernst ansonsten zufrieden gewesen, die Mannschaft sei „williger und galliger“ gewesen als in der Vorwoche bei der 3:6-Niederlage in Bad Krozingen.

Die Anfangsphase im Obermattenstadion Wildtal gehörte indes den Gastgebern. Bereits in der zweiten Minute setzte Lukas Gergen den Ball an die Latte, in der zwölften Minute schob Marvin Meixner den Ball am langen Pfosten vorbei. „Nach zwanzig Minuten kam Freiamt-Ottoschwanden besser ins Spiel“, berichtete GuWi-Trainer Jörg Roth. „Es gab viele Kämpfe im Mittelfeld, wir haben einander nicht viel genommen.“ Kurz vor der Pause gingen die Gäste durch einen an Roman Reinbold verschuldeten Strafstoß in Führung. Fast hätte Freiamt-Ottoschwanden das 2:0 nachgelegt: Nach einem Eckball köpfte Ceesay Kemo, und Noah Scheer schob den Ball ins Tor – aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. „Wir hatten schon gejubelt“, bedauerte Jan Ernst, und Jörg Roth gestand: „Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich Abseits war.“ So konnte der Gundelfinger Spielführer Sebastian Göhringer nach einem Foul an Niklas Heizmann per Elfmeter ausgleichen. In der 70. Minute hatte Heizmann nach einem schönen zweifachen Doppelpass mit Luis Gomes Ribeiro das 2:1 auf dem Fuß, setzte den Ball aber neben das Tor.

Ein Galaauftritt von Elia Worm

Mit einem 7:0-Auswärtserfolg hat sich der SV Mundingen schon einmal warmgeschossen für das letzte Bezirksligaspiel des Jahres – am kommenden Samstag um 14.30 Uhr gastiert Biengen beim SVM. „Wir sind mit viel Respekt in die Partie gegangen“, betonte der Mundinger Trainer Karsten Bickel. „Erst haben wir etwas das Zielwasser vermissen lassen, aber peu à peu haben wir mehr Lösungen und Möglichkeiten gefunden, und mit den ersten Toren haben wir weiteres Selbstvertrauen gewonnen und den Gegner immer wieder zu Ballverlusten gezwungen.“ Bickels Herz erwärmte vor allem der Galaauftritt des dreifachen Torschützen Elia Worm, der in der Vorwoche gegen Ihringen/Wasenweiler noch „satte Torchancen nicht genutzt“ hatte: „Daran hat er offensichtlich nicht lange herumgeknabbert.“

Der FC Bad Krozingen beendet seine Talfahrt

„Wir haben das Spiel so begonnen, wie man es auf keinen Fall beginnen will: Mit einem frühen Rückstand.“ Simon Schweiger, der Spielertrainer des FC Bad Krozingen, begründete das 0:1 in der fünften Minute mit „zu laschem Verteidigen im Zentrum“. In der Folge zeigte seine Mannschaft aber eine „Superreaktion“, dominierte dank sicheren Ballbesitzes das Geschehen und verbuchte hochkarätige Torchancen, darunter einen Pfostenschuss von Maximilian Thoma und einen Linksschuss von Martin Butov, volley aus 16 Metern ans Lattenkreuz. In der 22. Minute erzielte Thoma das überfällige 1:1. Kurz vor der Pause vermisste Schweiger erneut die letzte Konsequenz vor dem Tor („Das hat mich verärgert“). In der zweiten Halbzeit konnten die Kurstädter nachlegen und am Ende einen 3:1-Heimsieg feiern. Damit setzte sich der FCK auf Platz vier. „Wir hätten uns gerne in der Tabelle abgesetzt“, kommentierte Schweiger die Vorrunde. „Nach unserer kleinen Talfahrt mit Niederlagen gegen Simonswald (1:2), Reute (1:5) und Gundelfingen (0:2) war es wichtig, im letzten Spiel des Jahres zu punkten und im Spitzenfeld zu bleiben.“