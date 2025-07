Bad Kreuznach: So sind die Klassen eingeteilt

Bad Kreuznach. Wer tritt in welcher Klasse gegen wen an? Das fragen sich vor allem die Vereine aus den untersten beiden Ligen des Fußballkreises Bad Kreuznach jeden Sommer. Nun ist die Antwort da. Denn der Fußballkreis Bad Kreuznach um den Vorsitzenden Thomas Dubravsky hat nun die Klassen für die kommende Runde eingeteilt.

Zwei Rückkehrer sind wie berichtet dabei. Die Reserve von SV Oberhausen und SG Kirn/Kirn-Sulzbach kehren in die Kreuznacher Klassen zurück. Dort spielen sie mit sieben weiteren Reserve-Teams aus der Bezirksliga in der B-Klasse 1. Ergänzt wird die Klasse mit den Teams, die räumlich am nächsten zu den Bezirksliga-Reserven liegen, und zwar: Simmertal II, SG Hochstetten/Dhaun, SV Spabrücken, TuS Roxheim, SV Winterbach II und TuS Waldböckelheim II.