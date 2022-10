Bad Kreuznach: Große Vorfreude aufs Pokalspiel Berkan Celebi, der ehemalige Spielmacher des TSV, glaubt an Coup durch Eintracht Bad Kreuznach

In der vergangenen Runde scheiterte der TSV Gau-Odernheim nach einer starken Vorstellung im Viertelfinale am FK Pirmasens. Mit dabei war damals Berkan Celebi, der sich gerne an dieses Highlight seiner jungen Fußballer-Laufbahn erinnert. Das möchte er gerne wieder erleben – jedoch im Dress des Tabellenzweiten aus der Landesliga West. Möglich sei das: „Im Pokal ist alles möglich – diese Erfahrung habe ich aus Gau-Odernheim mitgenommen“, sagt er verschmitzt. Von der Euphorie her gäben sich die beiden Mannschaften auch nichts. Die gleiche Begeisterung, wie sie am Petersberg herrschte, spürt er an der Nahe. „Wir geben immer Vollgas“, kündigt er an. Und verweist auf den Kantersieg über den Verbandsligisten Bienwald Kandel, dank dem Eintracht Bad Kreuznach nun das Achtelfinale erreicht hat. Da stellten seine Mitspieler und er hin und „spielten unser Spiel“. Genauso möchten sie es gegen Gau-Odernheim machen.

„Absolutes Spitzenteam“