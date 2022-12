Bad Kreuznach: Das sind die 65 besten Torjäger Mit dem Toreschnitt eines Kickers der SG Weinsheim kann im Fußballkreis niemand mithalten +++ Bockenauer Allrounder trifft in zwei Spielen neunmal

Bester Knippser stand auch schon im Tor

Ohne diese Einschränkung wäre die Rechnung nämlich sehr einfach: Mit neun Toren in zwei Spielen ginge dann der Preis für den besten Torjäger an Matthias Keiper. Der 27-jährige Abwehrspieler des TSV Bockenau II kam in der C-Klasse bei den Siegen gegen Bretzenheim II (4:1) und Spabrücken II (10:5) zum Einsatz und traf ganze neunmal ins Schwarze. Gegen die SGS gelangen Keiper sieben Tore, vier davon in Durchgang eins. Für seinen Ex-Klub, die SG Weinsheim, hütete Keiper auch schon das Tor. Sowas nennt man wohl einen Allrounder. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Florian Herzog (SV Niederwörresbach), Nicolai Spira (TuS Roxheim) sowie Daniel McFarlane (SG Guldenbachtal II) die mit 5 Toren in drei Spielen ebenfalls nicht auf die benötigte Zahl an Einsätzen kamen. Reda Douiri (Sobernheim II) und Niclas Lerch (Fürfeld II) trafen in zwei Spielen viermal. Matthias Lahm bringt es bei Hackenheim II auf einen Schnitt von 1,5 (6 Tore in 4 Spielen).