Bad Kötztings U19 steigt in die BOL auf Nachwuchs der Badstädter zieht Bilanz: Die Leistungsteams überzeugen von PM · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Die U19 des 1. FC Bad Kötzting hat eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga gekrönt. – Foto: Kuchler

Die Saison im Jugendfußball ist vorbei, der Ball ruht. Auch der Nachwuchs des 1. FC Bad Kötzting befindet sich schon in der verdienten Sommerpause. Zeit für die beiden sportlichen Leiter im Jugendbereich, Karl-Heinz Hollmeier und Matthias Plötz, Bilanz zu ziehen. Und diese fällt sehr positiv aus.

Den größten Erfolg feierte die U19. Das Trainerduo Stefan Wagner und Daniel Rosenhammer führte seine Mannschaft mit einer makellosen Bilanz durch die Aufstiegsrunde. Alle zehn Spiele wurden gewonnen, wodurch der verdiente Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht wurde. „Wir, aber vor allem die Mannschaft, wollten unbedingt den Aufstieg in die Bezirksoberliga schaffen. Dass dies in einer derart dominanten Art und Weise gelungen ist, ist natürlich überragend. Auch in der neuen Saison wollen wir eine gute Rolle spielen“, erklären Plötz und Hollmeier.



Auch die U17 konnte sich in der Rückrunde deutlich steigern. Das Team, das nach dem Winter von Stefan Wagner, Roland Fuidl, Markus Schlamminger und Karl-Heinz Hollmeier betreut wurde, belegte am Ende den sechsten Tabellenplatz und sicherte sich damit den Verbleib in der Bezirksoberliga. „In Summe konnten wir uns im Vergleich zur Vorrunde steigern und werden somit auch in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga an den Start gehen“, so Plötz.





Eine schwierige Spielzeit hatte die U15 zu bewältigen. Die Mannschaft von Wolfgang Mühlbauer und Matthias Seemann musste insbesondere in der Rückrunde den Ausfall mehrerer Leistungsträger verkraften. Umso größer war die Erleichterung über den erreichten Klassenerhalt. Mit Platz sieben konnte die Mannschaft die Saison erfolgreich abschließen. „Hier hatten wir keine leichte Saison. Umso erleichterter sind wir über den Klassenerhalt“, betonen die sportlichen Leiter.



Als Aufsteiger überzeugte auch die U13 in der Bezirksoberliga. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich das Team von Kilian Ettl und Matthias Lewicky kontinuierlich weiter und wurde mit einem starken sechsten Tabellenplatz belohnt. „Die Mannschaft hat sich nach anfänglichen Problemen gut entwickelt und eine sehr ordentliche Saison gespielt“, loben Plötz und Hollmeier.









Insgesamt zeigen sich die Verantwortlichen mit dem Abschneiden der Leistungsmannschaften sehr zufrieden. Besonders erfreulich ist, dass der Verein in den vergangenen beiden Jahren in sämtlichen Altersklassen den Sprung zurück auf Bezirksebene geschafft hat und sich dort nun dauerhaft etablieren möchte.



Auch die U11 wusste zu überzeugen. Nach Rang zwei in der Vorrunde krönte die Mannschaft von Markus Mingo und Benjamin Buchner ihre starke Entwicklung mit der Meisterschaft in der Rückrunde und stellte damit die erfolgreichste Mannschaft ihrer Altersklasse im Landkreis.



Neben den ersten Mannschaften wurde auch im Aufbaubereich und bei den zweiten Mannschaften hervorragende Arbeit geleistet. Dort stehen vor allem die individuelle Entwicklung und möglichst viele Einsatzzeiten für alle Spieler im Mittelpunkt. Die U17 II (Jürgen Mühlbauer) belegte in der Gruppe Cham/Schwandorf den sechsten Platz, die U15 II (Sebastian Pielmeier) wurde Sechster in der Kreisklasse Cham. Die U13 II (Michael Mühlbauer) erreichte Rang zwei in der Kreisklasse Cham, während die U13 III (Andras Kristoffy und Alois Dick) die Saison auf Platz vier der Gruppe Cham abschloss. Die U11 II (Christian Zach) durfte sich sogar über den Meistertitel in der Gruppe Cham freuen.



Im G- und F-Jugendbereich steht unter der Leitung von Julien Kaufholz weiterhin der Spaß am Fußball im Vordergrund. Die jüngsten Nachwuchskicker sammeln ihre Erfahrungen vor allem bei Turnieren.



Zum Abschluss bedanken sich die sportlichen Leiter bei allen, die zum erfolgreichen Abschneiden des FCK-Nachwuchses beigetragen haben. Ihr besonderer Dank gilt Sportkoordinator Roland Fuidl, der Jugendleitung mit Johannes Pongratz und Daniel Rosenhammer, der Bereichsleitung mit Michael Kurnoth und Karl-Josef Weber sowie allen Trainern und ehrenamtlichen Helfern, die den Jugendfußball im Verein mit großem Engagement unterstützen.