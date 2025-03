Bad Kötztinger Funino am Valznerweiher

Während die U13 der beiden Trainer Sebastian Pielmeier und Alexander Pradel auf die U11 des 1. FC Nürnberg traf, hatte es die U11, trainiert von Matthias Lewicky und David Röder, mit der U10 der Franken zu tun. Bei strahlendem Sonnenschein wurde in drei verschiedenen Spielformen gleichzeitig gespielt. Beim Sieben-gegen-Sieben und Fünf-gegen-Fünf ging es jeweils auf zwei Tore, die restlichen Spieler traten in gemischten Mannschaften im Funino an. So hatten alle durchgehend Einsatzzeit.



Die Rotblauen gaben zwar ihr Bestes, doch mussten sie am Ende die spielerische Klasse der Club-Talentschmiede neidlos anerkennen. So oder so war es für sie aber ein Highlight, sich mit Spielern eines Profi-NLZ zu messen. Bevor es wieder nach Hause ging, stand noch ein gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Heidekrug unweit des Trainingsgeländes an. Dabei ging es unter anderem um weitere Aktionen, die im Rahmen der Zusammenarbeit geplant sind.