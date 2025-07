Bad Kötzting verstärkt sich mit Offensiv-Allrounder

Landesligist 1. FC Bad Kötzting kann vor dem kommenden Heimspiel gegen den TSV Bogen einen weiteren Neuzugang vermelden. Vom niederbayerischen A-Klassisten SV 22 Zwiesel wechselt Kevin Dombois an den Roten Steg. Der 25-Jährige, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, unterschreibt zunächst für eine Spielzeit. Darüber informiert der FCK am Freitag in einer Pressemitteilung.

„Kevin ist ein echter Offensiv-Allrounder, er ist hochmotiviert und will sich nochmal höherklassig beweisen. Zudem kennt er die Liga bereits aus seiner Zeit beim SV Neukirchen b. Hl. Blut, wo er schon einmal unter unserem Trainer Konrad Früchtl kickte“, sagt der sportliche Leiter Thomas Iglhaut zu der Neuverpflichtung. „Wir freuen uns, dass der Transfer geklappt hat. Kevin hat uns im Probetraining überzeugt.“



Dombois lernte das Fußballspielen unter anderem bei der SpVgg Zwieselau und beim SV Habischried. Es folgten die Stationen SC Zwiesel, SV 22 Zwiesel und SV Habischried. Im Sommer 2021 schloss er sich dem damaligen Landesligisten SV Neukirchen b. Hl. Blut an, für den er 26 Spiele bestritt und sechs Tore erzielte, ehe er nach Habischried zurückkehrte. Als Spielertrainer fungierte Dombois beim A-Klassisten SpVgg Zwieselau. Zuletzt lief er wieder für den SV 22 Zwiesel auf.



Was die Kaderplanung betrifft, sind die Verantwortlichen des 1. FC Bad Kötzting mit dem vorhandenen Spielermaterial zufrieden. Die Hausaufgaben seien im Großen und Ganzen erledigt, so Iglhaut, der aber anfügt: „Wir beobachten weiterhin den Markt. Sollte sich noch etwas ergeben, das für uns Sinn macht, werden wir gegebenenfalls nochmal tätig.“ Diesen Sommer gab es im Kader der Badstädter einen mittelgroßen Umbruch. Dombois ist bereits der elfte Neuzugang. Unterdessen soll im Ligabetrieb im morgigen Heimspiel gegen den TSV Bogen (Samstag, 15 Uhr) Zählbares her, nach der äußerst unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den SC Luhe-Wildenau am Mittwoch.